En una imagen de archivo, la AP-9 a la altura de Teo. XOAN A. SOLER

La DGT contabiliza 13 fallecidos en Galicia en lo que va del año en accidentes provocados por distracciones al volante. El número puede ser mayor, porque el dato es provisional y solo se contabilizan aquellas personas que murieron en las 24 horas siguientes al accidente. Las personas que fallecen días después como consecuencia de las lesiones no entran dentro del cómputo hasta que se revisen los datos al terminar el año. Los datos del 2025, que ya están asentados, apuntan a que fueron 19 las personas que perdieron la vida por ese motivo.

Comparar el dato de este año con las 76 muertes en carreteras de Galicia da una dimensión del problema que suponen las distracciones al volante. Uno de cada seis fallecimientos se podría haber evitado prestando la debida atención a la carretera.

«Si conduce, solo conduce» es la última campaña de la DGT, centrada en este tipo de accidentes. El año pasado, 546 personas fallecieron por salirse de la carretera en toda España y «en nueve de cada 10 siniestros, la salida se produce sin intervención de otros», señalan en un comunicado.

Es especialmente llamativo que este tipo de accidentes afecta en mucha mayor frecuencia a los hombres. «El 83 % de las víctimas son varones y una de cada tres tiene entre 45 y 64 años», aseguran desde la DGT.

Las conductas que provocan este tipo de accidentes suelen ser las mismas. La DGT las diferencia en dos tipos. Por un lado, están los factores externos. Un ejemplo sería bajar la guardia, confiarse demasiado, algo que ocurre con frecuencia en carreteras que resultan familiares al conductor o al desplazarse en distancias cortas. También el exceso de señalización en una vía, la publicidad o quedarse mirando un accidente puede contribuir a generar otro.

La principal causa “externa” de este tipo de accidentes es el teléfono móvil. Cuatro de cada diez denuncias que se pusieron el año pasado por distracciones al volante fueron por ir mirando la pantalla de este dispositivo.

Por otro lado, están los factores internos. «Entre las circunstancias personales del conductor tendríamos las propias capacidades del mismo», señalan desde la DGT. «Hay personas que se distraen con mayor facilidad que otras», añaden. La fatiga y el sueño son factores de riesgo, como también lo son el alcohol, las drogas y algunos medicamentos.

Sin control por un mensaje La Voz

Distracciones más comunes

La DGT da un glosario de distracciones comunes. Muchas de ellas son gestos cotidianos muy integrados en el día a día de los conductores y que, sin embargo, pueden acabar en tragedia.

La radio

Cambiar de emisora en marcha. Aunque parezca normal hacerlo durante la conducción, o subir y bajar el volumen, son comportamientos que «entrañan un riesgo que no es necesario correr», advierten desde la DGT, que recomienda delegar esa tarea en el copiloto.

Fumar

Parar para hacerlo. Fumar es una práctica que genera «muchas pequeñas distracciones», dice la DGT. Aunque sujetar un cigarrillo parece algo inofensivo en términos de atención, el momento de encenderlo y de apagarlo es crítico. También provoca que el conductor esté pendiente de que la ceniza no caiga en el interior y, cuando cae, mirará para ver dónde ha caído y tratará de quitarla para no quemarse, lo que puede derivar en volantazos. Es recomendable hacerlo en las paradas, que también son recomendables para evitar la fatiga.

Maquillarse

Levantarse un cuarto de hora antes. Hay personas que, por dormir unos minutos más, se maquillan en el coche, aprovechando atascos. «Es una conducta que altera la concentración en el manejo de vehículo», explican desde la DGT.

Buscar objetos

La mochila, en el maletero. Tratar de coger algo de la guantera o del bolso estando en marcha es otra de las causas que provocan este tipo de accidentes. «Es otra de las cosas que solemos hacer en los atascos y hay que evitar», añade la Dirección General de Tráfico.