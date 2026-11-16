Agotado el presupuesto del Bono Emancípate, que este año atenderá a más de 1.350 jóvenes

Jóvenes consultan la fachada de una inmobiliaria en Santiago. Sandra Alonso

La Xunta ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el agotamiento del crédito destinado al Bono Emancípate de 2026 tras llegar a un total de 1.366 jóvenes. Según se recoge en la resolución de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, el programa contaba con un presupuesto inicial de 2,92 millones de euros. Una vez tramitadas parte de las solicitudes presentadas, el departamento autonómico explica que los fondos se han agotado, a excepción de 1.000 euros, una cantidad insuficiente para conceder una nueva ayuda.

La convocatoria establece un procedimiento de concesión por orden cronológico de entrada de las solicitudes completas. En concreto, la última que pudo ser concedida antes del agotamiento del crédito fue presentada el 16 de febrero.

Dentro de la convocatoria del 2026 recibirán esta ayuda para afrontar los primeros gastos derivados de independizarse en un hogar propio un total de 1.366 jóvenes, 300 más que en el ejercicio anterior. Además, la Xunta ha precisado que en esta convocatoria se recibieron 3.624 solicitudes y ha recordado que en los presupuestos de 2027 están consignados otros tres millones de euros para el próximo año.

Algunas de las condiciones para acceder a estas ayudas eran tener entre 18 y 35 años; contar, por lo menos, con una fuente regular de ingresos; tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, y estar empadronadas en la vivienda en la que va a permanecer.

Una vez concedidas y comunicadas, las ayudas se hacen efectivas a través de una tarjeta monedero virtual, expedida a nombre de la persona, que puede ser utilizada hasta el 31 de diciembre como fecha límite. Además, las compras que se realicen deben hacerse en establecimientos con sede física en Galicia.