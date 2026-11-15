La red invisible que hace sonreír a los pequeños del hospital materno de A Coruña: «Se olvidan por un rato de dónde están»

Alba Tuñas, trabajadora de Asanog y Laura Vázquez, coordinadora del proyecto en el materno de A Coruña de la Cruz Roja CESAR QUIAN

«Recuerdo la primera vez como una experiencia superbonita. Cuando acabé, pensé: “Quiero volver”», asegura Marta Cabo de la Iglesia, de 22 años. Ella saca tiempo entre sus estudios y el trabajo para acudir todos los miércoles por la tarde al Hospital Teresa Herrera Materno Infantil de A Coruña a través del voluntariado de la Universidade da Coruña (UDC). En ese mismo complejo realizan actividades la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog) y la Cruz Roja. Su labor es clave en el día a día de las familias ingresadas: «Haces que se olviden por un rato de dónde están», resume Alba Tuñas, trabajadora de Asanog.

Alba comenzó como voluntaria en el 2022 y, un año después, se incorporó a la plantilla de la entidad. En ese mismo año, el 2023, Marta se estrenó de la mano de la UDC. «Siempre quise ayudar a otros y, como estudio psicología online, me interesaba tener contacto con el hospital», señala. Ambas acuden semanalmente al materno para dinamizar la estancia de los pequeños. «A miña labor consiste en acompañar aos pais e aos nenos durante o proceso hospitalario a través do ocio e o tempo libre. Encargámonos de abrir a aula hospitalaria, tamén nas vacacións escolares. Dende a entidade, ademais de na Coruña, estamos presentes en Santiago e Vigo», explica Alba.

A esta red que sostiene a los pequeños y a sus padres durante la estancia hospitalaria se suma la Cruz Roja. «El objetivo es mejorar la calidad de vida de los menores durante el ingreso, atendiendo sus necesidades emocionales y educativas, pero sobre todo ofreciéndoles ocio. Trabajamos con niños de 0 a 17 años y con sus familias en el espacio pediátrico», explica Laura Vázquez Roja, coordinadora del proyecto. Ese tiempo que atienden a los pequeños sirve también de respiro a sus progenitores: «Pueden descansar o realizar trámites con tranquilidad, algo clave, sobre todo en familias monoparentales que nos derivan desde el trabajo social para que podamos quedarnos con los niños si necesitan salir a algo». Por las tardes organizan actividades lúdico-educativas, como manualidades, cuentacuentos y juegos, adaptadas a cada situación.

Por la mañana, los pequeños acuden al aula hospitalaria coordinada por la profesora Camino Pereiro y, por la tarde, lo hacen a cargo de Lara Csaky Ibáñez, de la Fundación María José Jove. Su labor es gratificante a la par que difícil.

«É un traballo duro. Hai cousas ás que nunca te vas acostumar, porque as malas son malas. Con todo, os días son sempre bos co mínimo que fagas. Os nenos son moi agradecidos e as familias tamén. Recibes moitísimo cariño e quedas co positivo, que é o que importa», dice Alba. Coincide Marta: «Cuando empecé tenía miedo de no poder aguantar, pero todos los días te sacan una sonrisa. Ves a niños durante muchos meses y luego te los encuentras fuera y piensas: con lo malito que estuvo, y mírale ahora». Aunque también hay momentos tristes: «Recuerdo a un niño con cáncer del que me dijeron: “No va a volver”. Te quedas fría. Muchos padres, cuando sus niños fallecen, traen sus juguetes al aula para los siguientes. Es duro, pero sabes que le has ayudado a olvidarse por unos minutos de que están en el hospital».

Marta Cabo, voluntaria de la UDC y Lara Csaky, de la FMJJ, durante una actividad en el hospital por Samaín Marcos Míguez

En su entorno, Marta es la única voluntaria en el hospital: «Mis amigas siempre me dicen que no tendrían la fuerza para ver a niños tan malitos. Yo siempre las animo, porque tú puedes tener un mal día, pero al verlos te regalan una sonrisa y te das cuenta de que tu día no era tan malo. De hecho, me encontré allí con una chica que había ido conmigo al instituto y ambas compartimos la idea de que hacer esto ha sido nuestra mejor decisión. En mi casa al principio me decían que tuviera cuidado por si me afectaba demasiado, pero ahora siempre me insisten en que intente sacar tiempo para ir. Llevo ya tres años y, aunque a veces parece que no me da la vida, al final son un par de horas a la semana; siempre se saca el hueco».

Para Laura, el voluntariado es el corazón del programa, aunque requiere un perfil templado: «Hace falta una muy buena gestión emocional porque cuando cruzas la puerta nunca sabes qué situación te vas a encontrar». El proyecto cuenta con un equipo fijo de entre 10 y 12 personas y existe lista de espera para entrar: «En cada turno van dos personas voluntarias y buscamos que sean constantes para que los niños tengan caras de referencia y cojan confianza. Mi labor como coordinadora es dar soporte, resolver incidencias y animarles cuando viven una tarde difícil. Sin su compromiso y sin financiación esto no sería viable». Las cifras avalan su impacto: en lo que va de año, la Cruz Roja ha atendido a 776 menores (302 niños y 474 niñas) en el materno.

Obradoiros temáticos y en colaboración con negocios locales

A diario se suceden las actividades. «Son variadas e a maiores facemos algún obradoiro especial. Na Coruña colaboramos con negocios locais: o ano pasado fixemos roliños de canela cun obrador e veu unha florista para un taller floral. Buscamos que a estancia se faga máis amena. Son nenos, gústalles moito xogar e teñen unha parte artística moi marcada que lles serve para expresarse», indica Alba, que añade que en oncología atienden desde bebés «ata rapaces con 18 anos, polo que adaptamos os contidos».

La programación también se adapta a las fechas señaladas, y tras haber celebrado Samaín la mirada está puesta en la Navidad: «Preparamos calabazas, caretas y disfraces, y para Navidad solemos organizar una pequeña fiesta con magia o teatro para mantener la ilusión dentro del hospital», concluye Laura. «Trabajamos codo con codo con el personal sanitario; médicos, enfermeros y voluntarios aportamos nuestro granito de arena y remamos todos a una para hacerles la estancia lo más llevadera posible a los niños». Sobre las actividades favoritas, Alba concluye: «Son nenos, gústalles moito xogar».