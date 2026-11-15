Los psicólogos urgen prevención frente a la violencia de género: «Trabajar sobre las conductas violentas es esencial»

Los psicólogos reclaman que las víctimas de la violencia de género dispongan de acompañamiento profesional durante su pase por los juzgados. M.MORALEJO

Profesionales del Colegio Oficial de Psicología de Galicia abogan por un acompañamiento psicológico a las víctimas de violencia de género en todo el proceso desde que denuncian y programas de intervención dirigidos a los hombres que ejercen violencia. «Trabajar sobre las conductas violentas y promover cambios en quienes las ejercen constituye una parte esencial de la prevención», señalan con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

«La respuesta frente a la violencia de género debe abordar tanto la protección, la atención y el acompañamiento psicológico de las víctimas como la intervención sobre las conductas de quienes ejercen la violencia», han asegurado profesionales de la entidad. «Solo desde una actuación coordinada y con recursos suficientes podremos avanzar hacia una prevención más eficaz», remarcan.

Actualmente, el Colegio Oficial de Psicología de Galicia, en colaboración con la Xunta, cuenta con tres recursos de intervención: la recuperación de las víctimas, la intervención con hombres que ejercen conductas violentas y la atención inmediata en situaciones de crisis, también a los hijos o hijas menores u otros del entorno familiar también afectados.

En el caso del dirigido a los hombres —que no pueden tener vigencia en ninguna medida cautelar ni ninguna sentencia condenatoria—, explican que, mediante una intervención psicológica individualizada, se busca «favorecer la asunción de responsabilidad por los comportamientos violentos, el aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos sin violencia y el establecimiento de relaciones basadas en el respeto y la igualdad» «El acceso es voluntario, gratuito y anónimo», concretan.

Mientras, destacan el servicio que proporciona atención psicológica inmediata a mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual y a sus hijos e hijas menores de edad, especialmente en los momentos posteriores a un episodio de violencia. «Funciona de forma permanente y se activa a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conforme a los protocolos establecidos».

Para entrar como usuaria del Programa de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género es preciso tener acreditada que la condición de víctima de violencia de género según estipula la ley gallega.

Situación en los juzgados

En el caso de los juzgados, reconocen que «lo ideal sería que estuvieran acompañadas durante todo el proceso, pero en principio no es como está diseñado el sistema». Desde el Colegio consideran fundamental que las víctimas «cuenten con acompañamiento psicológico a lo largo de todo el proceso, especialmente en aquellos momentos de mayor vulnerabilidad, como puede ser el momento de la interposición de la denuncia».

«En este sentido, es importante dar a conocer y reforzar recursos como A Quenda, el servicio de atención psicológica de guardia, que permite ofrecer asistencia especializada cuando no hay profesionales de la psicología disponibles en las oficinas de atención a las víctimas de los juzgados o cuando se producen situaciones fuera de su horario habitual».

«También es necesario que las mujeres conozcan la existencia de este recurso y puedan solicitar su intervención, especialmente en los juzgados más pequeños, donde la disponibilidad de profesionales especializados puede ser más limitada».

Por otra parte, recuerdan que en los juzgados de Galicia existen dos recursos diferentes: Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, con profesionales de psicología y trabajo social especializados en atender a las víctimas —con oficinas en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo— y los equipos psicosociales y Unidades de Valoración Forense Integral, cuyo cometido es pericial.

«El protocolo gallego recoge estas posibilidades, pero no establece que en todos los casos una misma persona profesional acompañe físicamente a la víctima a cada actuación judicial». «Por tanto, es importante distinguir entre tener derecho a recibir atención y apoyo psicológico durante el proceso y disponer de acompañamiento presencial individualizado en todas sus fases», precisan. En este contexto, desde la entidad colegial abogan por reforzar la coordinación entre los distintos servicios de atención a las víctimas de violencia de género para evitar que funcionen de manera aislada y garantizar una atención integral.

Centros desbordados

«Actualmente, los Centros de Información a la Mujer (CIM) desempeñan una labor fundamental, pero muchas de sus profesionales se encuentran desbordadas por la elevada demanda asistencial, lo que hace necesario derivar determinados casos a programas especializados de atención psicológica», apuntan, por otra parte.

«Sin embargo, una de las principales limitaciones de estos programas es el número de sesiones disponibles, que habitualmente se establece en diez, con un máximo de quince».

«Aunque esta intervención puede resultar adecuada en muchos casos, es insuficiente para aquellas mujeres que presentan situaciones de especial gravedad, como las asociadas al trauma complejo, que requieren tratamientos psicológicos más prolongados y un seguimiento continuado», apostillan a este respecto.

Por ello, desde el Colegio plantean la necesidad de mejorar la coordinación entre los recursos existentes, reforzar los medios humanos y asistenciales y facilitar el acceso a tratamientos psicológicos de mayor duración cuando la situación lo requiera.

RECUPERAR SU VIDA

«En principio, es posible recuperar la normalidad después de haber vivido una situación de violencia de género», apuntan en relación a lo que sucede tras salir de esa situación. «Esto depende, en buena medida, de la capacidad de resiliencia de cada persona y de su proceso de recuperación».

«Recuperar la normalidad no significa necesariamente volver a vivir exactamente como antes, sino reconstruir su vida incorporando los aprendizajes y recursos adquiridos durante el proceso terapéutico».

«En la mayoría de los casos, las mujeres pueden retomar su actividad laboral, sus relaciones personales y su vida cotidiana». «Ese es, precisamente, uno de los principales objetivos de la atención psicológica: que puedan recuperar su bienestar, su autonomía y desarrollar una vida normalizada, contando con herramientas que les permitan detectar posibles situaciones de violencia, protegerse y buscar ayuda o denunciar cuando sea necesario», remarcan.