Presupuestos y políticas de igualdad, platos fuertes de los dos plenos que acogerá el Parlamento gallego

El grupo del PP pedirá en pleno una condena unánime a los disturbios del pasado 21 de octubre en A Coruña. PACO RODRÍGUEZ

El Parlamento gallego acogerá esta semana dos sesiones plenarias concentradas en tres días, en un contexto marcado también por la campaña de las elecciones generales. En el primero de los plenos, fijado para el lunes, se abordará el debate de totalidad del proyecto de Orzamentos de la Xunta para el 2027, con la correspondiente ley de acompañamiento, mientras que el martes y el miércoles tendrá lugar la pleno ordinario, centrado esta vez en las políticas de igualdad a una semana vista de que el 25 de noviembre se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Desde las bancadas de la oposición, tanto el secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, preguntarán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre si considera que su Ejecutivo autonómico está haciendo lo necesario para impulsar la igualdad real y efectiva en Galicia.

En esta línea, los diputados socialistas presentarán también una moción sobre el derecho al aborto y el BNG lleva a la Cámara una proposición no de ley para blindar la lucha contra la violencia machista frente a los discursos «reaccionarios» y las «ambigüedades» en esta materia.

En cuanto al grupo del PP, trasladarán al pleno de la Cámara gallega una proposición no de ley sobre las demandas que la Xunta debe trasladar al Gobierno central en relación con el funcionamiento del sistema Cometa, destinado a la protección de víctimas de violencia de género, exigiendo que enmienden los fallos de las pulseras antimaltrato y que hagan públicas las conclusiones de todas las auditorías de estas incidencias y ofrezca datos desagregados en las cuatro provincias gallegos.

En el apartado legislativo, el pleno ordinario dará comienzo el martes con el debate del proyecto de Lei de Educación Dixital, el texto normativo sobre Administración Local, así como una proposición de ley, impulsada por los socialistas, sobre las medidas integrales contra el acoso y la violencia digital de Galicia.

Por otro lado, desde el PSdeG preguntarán al Gobierno por la cuantía del complemento autonómico de las pensiones no contributivas y defenderán una proposición no de ley sobre vivienda y otra para mejorar la aplicación de la ley de eutanasia, así como una interpelación sobra la ejecución de los fondos europeos. A su vez, el BNG defenderá una iniciativa sobre la zona de transición justa de As Pontes para que «sirva para a reindustrialización» y no para «medidas especulativas». También expondrá una pregunta sobre el «incremento alarmante» de la pobreza infantil, otra respecto a la «privatización de informes ambientais para favorecer os intereses de empresas privadas», e iniciativas en materia de adquisición de vivienda pública y sobre la AP-9, pues los nacionalistas quieren conocer la postura del Gobierno en relación con la revisión y anulación de la prórroga de la autopista.

Disturbios en A Coruña

Por parte del grupo que sustenta al Gobierno autonómico, se trasladará al pleno una proposición no de ley para condenar los «actos violentos» ocurridos el pasado 21 de octubre en A Coruña tras una manifestación contra la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal. Para los populares, los hechos fueron «intolerables» y critican la «actitude de quen convoca», señalando a la Coordinadora da Mocidade Socialista, al Sindicato de Vivienda y a Galiza Nova, al tiempo que exigirán a todas las fuerzas «unha condea clara, pública e sen dobres criterios».

En el ámbito de las preguntas orales, el Grupo Popular cuestionará al Ejecutivo autonómico por la selección del proyecto minero de Touro como proyecto estratégico europeo, por las actuaciones desarrolladas para defender los intereses de la flota gallega ante la «finalización del protocolo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania» y por el estado de la red ferroviaria en Galicia.

Presupuestos

En cuanto al pleno del lunes, el debate de totalidad de los Presupuestos para el 2027, tanto el BNG, como el PSdeG y Democracia Ourensana ya registraron enmiendas a la totalidad para pedir su devolución del proyecto, así como la retirada de la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, conocida como ley de acompañamiento, que también se debatirá en esta misma sesión plenaria.

En concreto, el Grupo Popular presentó una veintena de enmiendas parciales a ambas normativas, aunque gran parte de las modificaciones sugeridas afectan a la ley de acompañamiento. La mayoría son «esencialmente técnicas» y buscan «perfeccionar o texto normativo» y «reforzar a seguridade xurídica». La de mayor relevancia, según los populares, es la solicitud para paralizar temporalmente la autorización de nuevas plantas de biogás o de ampliaciones relevantes hasta que la Xunta elabore y apruebe una planificación específica. En todo caso, la moratoria tendrá una duración máxima de dos años, en base a la propuesta presentada por el PPdeG.