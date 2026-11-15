La Navidad de Vigo da un salto planetario

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La alianza del Concello con Disney ha lanzado la Navidad de Vigo a una dimensión planetaria. El encendido de la iluminación se convirtió este año en un gran espectáculo de música, luces y efectos especiales realizado con una gran profesionalidad por parte de la factoría de los sueños. El alcalde, Abel Caballero, actuó como un experimentado maestro de ceremonias que fue desgranando sus habituales referencias a Nueva York, a la estación espacial y al telescopio espacial James Webb. «La inteligencia artificial, que a veces no se equivoca, ha hecho que todos los satélites que están en órbita dirijan ahora sus objetivos a Vigo porque es el momento en que arranca la Navidad en todo el planeta», afirmó el alcalde, micrófono en mano, como un veterano animador de espectáculos.

El regidor olívico estuvo acompañado al pie del árbol gigante de la Porta do Sol por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, así como por todos los miembros de su equipo de gobierno. Todas las concejalas socialistas coincidieron en portar prendas de color rojo. Caballero no dejó pasar la oportunidad de contar con la presencia de la ministra de Deportes para asegurar que Vigo será sede mundialista en el 2030. También le explicó a Milagros Tolón que Vigo es la ciudad que ha inventado la Navidad del siglo XXI. Basó su afirmación en los cambios que se están produciendo en muchas ciudades desde que Vigo decidió ampliar el período de iluminación navideña a fechas tan tempranas. «Felicito a todos los ayuntamientos que lo hacen», añadió Abel Caballero.

El alcalde, como es habitual, también realizó este año la cuenta atrás del encendido en inglés, castellano y gallego para que se entendiese en todo el mundo. Y así, llegó el momento más esperado. Caballero apretó el botón rojo y la Porta do Sol se iluminó, y sonó el inevitable Happy Xmas, de John Lennon, mientras que el alcalde daba vivas a la Navidad y a Vigo.

Hasta ahí, el encendido fue un poco como todos los años, aunque con mayor fluidez. Nada más acabó de cantar el guitarrista de The Beatles comenzó una segunda parte del espectáculo ya plenamente centrada en el poder de la ilusión que tiene Disney. El nombre de la marca comercial apareció en el árbol gigante, al tiempo que se encadenaban fragmentos muy conocidos de las grandes bandas sonoras del sueño creado hace un siglo por Walt Disney. Fue un momento bien ejecutado. La música y las luces de toda la plaza se conjugaron para convertir el acto en un buen espectáculo que se vio acompañado por una lluvia de confeti. «Y ahora tiene que nevar en Vigo», anunció seguidamente el regidor vigués. Y, con un ligerísimo retraso, empezaron a bailar falsos copos de nieve al son de Englishman in New York, de Sting. Abel Caballero dio así por inaugurada la Navidad en el planeta Tierra.

Desfile

La participación de Disney en esta primera jornada navideña comenzó con un novedoso desfile. Miles de personas se reunieron en la calle de García Barbón para poder ver los icónicos personajes de la factoría de los sueños. A las cinco de la tarde se cortó el tráfico en la rotonda de Isaac Peral, pero no fue hasta las cinco y media cuando se inició el paseo por el gran catálogo de la empresa estadounidense.

Como ya es habitual en todas las reuniones multitudinarias que acontecen en la ciudad, el alcalde de Vigo encabezó el paseo lanzando sonrisas y saludos a ambos lados de las aceras. No dejó de hacerlo hasta el final, momento en el que recurrió a sus comparaciones universales. «El mejor desfile del mundo. Viva Vigo», gritó a quienes le rodeaban, mientras que los niños le llamaban como si lo conociesen de toda la vida.

Tras él iba una veintena de figuras gigantescas, algunas de hasta 12 metros de altura. Allí estaban Buzz Lightyear, de Toy Story, Olaf, de Frozen y los personajes de las películas de Los Vengadores de Marvel Studios, entre otros clásicos del cine infantil. Les seguía a todos ellos un tiburón gigante inspirado en National Geographic. Junto a cada uno de esos hinchables se situó un grupo de figurantes y conjuntos musicales. Todo ello despertó la admiración de los más pequeños.

En el desfile participaron cerca de 250 personas, que completaban las escenas de las figuras hinchables. Fue el caso de los Jedi que acompañaban a su gran maestro, o los copos de nieve de Frozen. El desfile se prolongó hasta el cruce con República Argentina. Si bien en la mayor parte del recorrido los espectadores pudieron ver el desfile sin excesivos problemas, no ocurrió lo mismo en la acera de los pares de la rotonda de Isaac Peral. Se formó una tremenda aglomeración de personas que hacía imposible caminar. Este desfile forma parte de la colaboración que este año realiza Disney Plus con el Concello de Vigo.

«La inteligencia artificial, que a veces no se equivoca, ha hecho que todos los satélites que están en órbita dirijan sus objetivos a Vigo porque arranca la Navidad»