Narcos gallegos, dominicanos, andaluces y colombianos descargan juntos en Galicia

Serxio González Souto
serxio gonzález VILAGARCÍA / LA VOZ

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La narcolancha incautada en Mos, en el Puerto de Vigo, el 31 de octubre.
La narcolancha incautada en Mos, en el Puerto de Vigo, el 31 de octubre. CELE RODRIGUEZ

El 80 % de la cocaína que llega a tierra continúa viajando en las tripas de las planeadoras

15 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Para el personal avisado, la escalada que los clanes del narcotráfico están protagonizando en las costas del norte de Portugal y la fachada atlántica de Galicia no constituye ninguna sorpresa. Siete planeadoras detectadas desde agosto,

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