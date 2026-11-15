Narcos gallegos, dominicanos, andaluces y colombianos descargan juntos en Galicia
VILAGARCÍA / LA VOZ
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El 80 % de la cocaína que llega a tierra continúa viajando en las tripas de las planeadoras15 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Para el personal avisado, la escalada que los clanes del narcotráfico están protagonizando en las costas del norte de Portugal y la fachada atlántica de Galicia no constituye ninguna sorpresa. Siete planeadoras detectadas desde agosto,