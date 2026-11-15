Galicia registra más de 130 incidencias por las fuertes lluvias

ADRIÁN BAÚLDE

El 112 de Galicia atendió desde la medianoche de ayer hasta este mediodía un total de 133 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias. Entre ellas, hay 33 inundaciones de calles y carreteras. Uno de los episodios más graves lo ha registrado Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, donde se ha derrumbado un puente junto a un tramo de la vía OU-0807. En Quiroga, concretamente en Freixeiro, se produjo un desprendimiento de tierra y piedras de un terraplén sobre la vía del tren y la carretera local. En O Porriño, el viento desprendió una chapa, que chocó contra un coche, y en Pontevedra se inundó el centro deportivo de la Praza da Constitución y la calle de Padre Fernando Olmedo. Hasta ahora no se han producido daños personales.

El puente que se derrumbó estaba en la carretera que conecta Vilamartín y San Vicente de Leira, una aldea que quedó incomunicada al estar cortada también la carretera que une el núcleo con O Mazo. Según la central de emergencias, el colapso del puente de Baxeles se debe a la acumulación de vegetación en el río Caborco de Ventín. La fuerza del caudal, agravada por la cantidad de biomasa que arrastraba debido a la ausencia de vegetación que sirviera de barrera, según detallan los vecinos, terminó por incomunicar la parroquia.

La riada provocó el derrumbe de la carretera perteneciente a Villamartín de Valdeorras. Sxenick | EFE

Un vídeo grabado por una de las residentes sobre las once y media de la mañana muestra cómo la estructura del puente desaparece por la fuerza del agua en pocos instantes. «Me avisaron de que el agua estaba empezando a llegar a la carretera y de que llamara a los servicios de emergencia», explica. Sherezade Núñez Rodríguez, regidora de Vilamartín, señala que están hablando con una empresa de pizarras para establecer una vía de acceso forestal hasta San Vicente. Ahora solo se puede acceder por terreno», argumenta, explicando que la compañía se había prestado a intervenir en la pista con su maquinaria.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Derrumbe de una de las carreteras de acceso a San Vicente de Leira Rosana Fernández

En la ciudad de Pontevedra también se han vivido momentos exasperantes. En la calle Padre Fernando Olmedo, el agua les llegaba por la rodilla a los vecinos. La lluvia se llevó todo a su paso. Entró en negocios y también en los coches aparcados. Los contenedores fueron desplazados varios metros por la corriente.

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«¡Madre mía, vaya desastre! Menos mal que hay carteles de Stop Inundacións», dice un hombre. Se refiere a los carteles azules que el pasado septiembre se pegaron en edificios y establecimientos para llamar la atención. Esa vía pontevedresa ya se ha inundado en otras ocasiones por las crecidas del río Valdecorvos. «Aquí parece que si no hay muertos no se hace caso», recalca Toño Varela, dueño de un taller mecánico de esa calle y miembro de la asociación de afectados por el río Valdecorvos.

Sobre las doce de la mañana, cuando los residentes ya habían bajado a la calle, algunos con palos para desatascar los sumideros, llegaron los bomberos. También estaba la Policía Local, que cortó la calle con conos, que antes también flotaban. Se cerró a la circulación esa calle y también Padre Gaite.

A pie de calle estaba Manuel. Cuando bajó de su casa, encontró su coche inundado. Con ayuda de otros vecinos y usando esponjas, logró ir poco a poco achicando el agua. Con una aspiradora de agua que le van a prestar logrará rematar la faena, pero el enfado ya está ahí, y el culpable al que apunta es el Concello. Los vecinos se arremolinan cerca de la entrada del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD).

Más de 130 incidencias

Ninguna de las incidencias gestionadas hasta ahora ha causado daños personales. Estas 133 fueron contabilizadas por el 112 Galicia entre la medianoche y las 13.00 horas de este domingo. En cifras, se notificaron 30 por la acumulación de agua en calles y carreteras, 20 por caída de árboles, 13 por desprendimientos de tierra y piedras y hasta ocho por inundaciones en viviendas, bajos y garajes.

En cuanto al reparto por provincias, Pontevedra acumuló el mayor número de intervenciones, con 69; seguida de A Coruña, con 34; Ourense, con 20, y Lugo, con 10. Sobre los ayuntamientos más afectados, en A Coruña fueron Noia y Santiago; en Pontevedra, A Estrada, Moaña, As Neves, Poio, Ponteareas, Pontevedra, O Porriño, Vigo y Vilagarcía de Arousa; en Ourense, Ourense y Vilamartín de Valdeorras; y, en Lugo, Quiroga y Sarria.