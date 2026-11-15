David Sánchez, portavoz del sindicato de controladores aéreos: «La fatiga merma el nivel de seguridad en torres como Alvedro y Peinador»

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZ

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David Sánchez, en la entrada del aeropuerto de A Coruña.
David Sánchez, en la entrada del aeropuerto de A Coruña. ANGEL MANSO

En los puestos de control de ambos aeropuertos hay un solo profesional por turno y sin descansos intermedios

15 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un único controlador aéreo gestiona cada turno tanto en la torre del aeropuerto de A Coruña como en el de Vigo. Los trabajadores de ambos puestos llevan desde abril en huelga indefinida, aunque sin incidencia

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