David Sánchez, portavoz del sindicato de controladores aéreos: «La fatiga merma el nivel de seguridad en torres como Alvedro y Peinador»
VIGO / LA VOZ
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En los puestos de control de ambos aeropuertos hay un solo profesional por turno y sin descansos intermedios15 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un único controlador aéreo gestiona cada turno tanto en la torre del aeropuerto de A Coruña como en el de Vigo. Los trabajadores de ambos puestos llevan desde abril en huelga indefinida, aunque sin incidencia