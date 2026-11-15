Servando Caíño, de la Fiscalía Antidroga: «La corrupción del narcotráfico nos preocupa, pero no es sistémica»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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El fiscal reclama medios tecnológicos para intervenir las comunicaciones de los narcos: «Vamos por detrás»15 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Servando Caíño Dasilva (Marín, 42 años) es el delegado de Pontevedra de la Fiscalía Especial Antidroga. La última investigación que instruyó sirvió para desarticular una red que construía narcolanchas en y se saldó con nueve