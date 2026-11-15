Servando Caíño, de la Fiscalía Antidroga: «La corrupción del narcotráfico nos preocupa, pero no es sistémica»

Servando Caíño, en la sala de juntas de la Fiscalía de Pontevedra. CAPOTILLO

Servando Caíño Dasilva (Marín, 42 años) es el delegado de Pontevedra de la Fiscalía Especial Antidroga. La última investigación que instruyó sirvió para desarticular una red que construía narcolanchas en y se saldó con nueve