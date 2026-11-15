Servando Caíño, de la Fiscalía Antidroga: «La corrupción del narcotráfico nos preocupa, pero no es sistémica»

Álvaro Sánchez-Martín PONTEVEDRA / LA VOZ

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Servando Caíño, en la sala de juntas de la Fiscalía de Pontevedra.
Servando Caíño, en la sala de juntas de la Fiscalía de Pontevedra. CAPOTILLO

El fiscal reclama medios tecnológicos para intervenir las comunicaciones de los narcos: «Vamos por detrás»

15 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Servando Caíño Dasilva (Marín, 42 años) es el delegado de Pontevedra de la Fiscalía Especial Antidroga. La última investigación que instruyó sirvió para desarticular una red que construía narcolanchas en y se saldó con nueve

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