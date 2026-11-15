Besteiro llama a «non tirar o voto ao lixo», y acusa a PP y Vox de querer recortar las pensiones

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un mitin en O Barco de Valdeorras. Cedida | EUROPAPRESS

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, pidió este domingo en O Barco de Valdeorras a los votantes de izquierdas que concentren su apoyo en el PSOE. «A todos os que realmente ven e saben ler o momento histórico que estamos a vivir, que non tiren o seu voto ao lixo», proclamó en un mitin en el que también participaron las cabezas de lista socialistas al Congreso, Carmen Rodríguez Dacosta, y al Senado, María Fernández Ojea.

Besteiro llamó a huir de «cantos de serea e enxeñarías electorais» que, según afirmó, no contribuyen a sumar escaños para la izquierda. «Cada voto diferente é un voto que vai directamente ao peto de Feijoo e Abascal», aseguró, antes de advertir de que PP y Vox «queren recortar as pensións». En este sentido, contrapuso la gestión de Pedro Sánchez con la de Mariano Rajoy y recordó que, mientras este último dejó la hucha de las pensiones en 4.000 millones de euros, los gobiernos socialistas la han elevado por encima de los 20.000 millones.

El líder del PSdeG también reclamó mejoras en movilidad y servicios públicos para Ourense y Lugo, además de defender el mantenimiento de un sistema de pensiones fuerte. Recordó que más de un tercio de la población ourensana depende de una pensión pública.