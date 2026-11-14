La Xunta activa la alerta naranja por lluvias en el interior de Pontevedra

Imagen de archivo de un domingo de paraguas y lluvia en Pontevedra M.Irago

El temporal volverá a complicar la jornada dominical en Galicia. La Xunta ha activado para esta madrugada la alerta naranja por fuertes lluvias en el interior de la provincia de Pontevedra, una situación que ha obligado a suspender la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en los municipios afectados. La única excepción a esta restricción serán los deportes náuticos y acuáticos federados.

Según ha informado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes —a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior—, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia ya ha trasladado el aviso a los concellos implicados, las diputaciones, los servicios provinciales, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y los clubes náuticos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y de las personas.

Este episodio meteorológico adverso se dejará notar también en el resto de la comunidad. De forma paralela, permanecerá activada la alerta amarilla por precipitaciones en toda la provincia de A Coruña, en las Rías Baixas y el Miño pontevedrés, así como en las zonas del Noroeste, Miño y Sur de Ourense. A la lluvia se sumará el viento, que mantendrá en aviso amarillo a A Mariña lucense y, de nuevo, al interior de Pontevedra.

Recomendaciones a la población

Ante la previsión de acumulaciones importantes de agua, los servicios de emergencia insisten en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente al volante. Se recomienda informarse previamente del estado de las carreteras antes de emprender cualquier desplazamiento, evitar cruzar zonas inundadas o susceptibles de anegarse y no estacionar vehículos en las riberas de los ríos.