Crónica jacobea: Tui puso al día el estado del Camino Portugués

Peregrinos haciendo el Camino Portugués en Tomeza ADRIÁN BAÚLDE

Tui ha dado un gran impulso al Camino Portugués. No al trazado, que es el que es —sigue pendiente de delimitación oficial, por cierto—, sino al conocimiento de su vertiente social y económica. La celebración a principios de este mes de un coloquio muy intenso durante dos jornadas fue una auténtica puesta al día de cómo está sobre todo esa ciudad pontevedresa, pero, por proyección, el resto de la ruta jacobea. Y como al césar lo que es del césar, la medalla se la deben colgar Turismo de Galicia y el propio Concello tudense, organizadores del encuentro. La plana mayor del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago marcó el ritmo.

En medio de cifras y análisis —la estadística es fundamental para desarrollar políticas públicas e inversiones privadas, en los caminos y en su infraestructura—, hubo tiempo para los aspectos profundamente humanos: la casi nonagenaria María da Graça Sanches, desconocida para el gran público pero que fue y es la gran dinamizadora del Camino en su Portugal natal, fue homenajeada por el infatigable trabajo de toda su vida.

Curiosa iniciativa

En el mundo jacobeo surgen cada dos por tres —más ayer que hoy— iniciativas relacionadas con los móviles. Hay un buen montón de apps, la mayoría de las cuales quedan desactualizadas porque lo contrario exige mucho dinero. Por eso todo el mundo sigue recurriendo a la web de Gronze. Y por eso también hay que celebrar la aparición de una web completísima a día de hoy y en nueve idiomas: caminosantiago.bonsaicafe.es.

Se trata de un proyecto altruista, y dependerá de la capacidad de continuar con él que demuestran sus dos promotores, ligados de una forma u otra a un café emblemático en Santiago, el Bonsai, en la calle Rodrigo de Padrón. Es muy fácil de navegar por esa web, sin juicios de valor sobre etapas y locales de acogida, y de diseño ligero. Todo ello se agradece.

Y mientras el año se encamina a su fin, se repite exactamente en este 2026 —y es difícil que cambie ya— la clasificación por países del 2025. La mayoría de los peregrinos son españoles, pero después siguen Estados Unidos, Italia, Alemania, Portugal, Reino Unido y México. Corea del Sur fue flor de un día pero siguen arribando más de siete mil devotos desde allá, y Taiwán alcanzará los seis millares. En Asia está de moda peregrinar al fin del mundo, y eso siempre asombra, como asombra Sudáfrica: 1.712 que vinieron desde el sur del sur, más que Suecia o que Noruega, por ejemplo, que están ahí al lado.