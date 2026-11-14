O Outono Gastronómico xerou máis de 7 millóns de ingresos no turismo rural
GALICIA
Desde a posta en marcha no 2007, levou 110.000 clientes aos aloxamentos14 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Veleiquí, Outono, grande e puro / vestindo ao mundo de dourado / con saibo a mosto fermentado / a mazá, a sal, a grao maduro». Describía así Manuel María unha das estacións que engade ao verde galego toda unha paleta de cores amarelas, ocres e laranxas. Un atractivo adicional que se pode gozar especialmente a través do turismo rural. Se a isto se suma a opción de degustar bos manxares da terra, a proposta faise aínda máis tentadora. Unha combinación gañadora que é o cerne do Outono Gastronómico. A idea é tan sinxela como suxestiva: incluír nun paquete estancia e experiencia gastronómica por uns prezos fixados que van desde 115 ou 175 euros por menú, unha noite en habitación dobre e almorzo (dependendo de se o cuarto o ocupa unha persoa ou dúas), ata 375 por un fin de semana en familia con dous nenos.
A iniciativa chegou este ano á súa edición número vinte. Púxose en marcha no 2007 e desde entón rexistrou case 1.800 participacións de distintos aloxamentos rurais. Este ano son 71 os que toman parte: 20 da provincia de Lugo, 19 da Coruña, 18 da de Pontevedra e 14 de Ourense. «Baixou un pouco o número, pero hai que ter en conta que para participar a casa rural ten que ofrecer servizo de restauración, e iso púxose difícil. En moitos casos non é fácil atopar persoal sequera para facer as habitacións, canto máis para cociña; e dar o menú e o almorzo é un requisito inescusable», explica Francisco Almuíña, propietario da Casa do Romualdo e presidente da Federación Galega de Turismo Rural (Fegatur).
Este Outono Gastronómico comezou o 18 de setembro, e tanto menús como estancias poden gozarse os venres, sábados e domingos ata o 20 de decembro. Aumentar a actividade das casas rurais neste tempada de menos movemento é un dos principais obxectivos da iniciativa. E a xulgar polos números, non foi mal. Desde o 2007 ata o ano pasado, unhas 110.000 persoas acudiron a distintos aloxamentos galegos empregando algunha das súas modalidades, xerando demanda nun período do ano no que cae a actividade turística.
«Para Turismo de Galicia, o Outono Gastronómico é unha iniciativa estratéxica para dinamizar o turismo rural, contribuír á desestacionalización da demanda e reforzar a oferta complementaria dos establecementos. A campaña combina dous elementos especialmente vinculados ao turismo rural galego, como son o aloxamento e a gastronomía, cunha oferta a prezos competitivos», opinan desde o departamento da Xunta encargado do sector turístico.
Desde Fegatur destacan tamén a consolidación desta iniciativa como unha cita anual para algúns dos seus clientes. «Hai grupos de amigos ou familias que xa converteron nunha sorte de tradición aproveitar o Outono Gastronómico para se ver, coñecer Galicia e gozar da gastronomía», di Almuíña, que apunta que o turismo rural «é moito máis ca unha casa, unha cama e unhas cadeiras, ten moito de experiencia, de ser anfitrións e de amosar que no medio rural hai moita máis vida da que se pensa».
Seguindo ese concepto máis amplo do turismo rural, no ano 2019 incorporouse á oferta a opción Outono Plus, que consiste en ofrecer algunha actividade complementaria aos hóspedes que acudan a gozar do menú e a estancia. Visitas a museos e bodegas, catas, circuítos de spa ou descensos en canoa son algunhas das opcións, xunto con baños de bosque, queimadas a pé da lareira e ata un escape room, ademais de distintas rutas de sendeirismo, tanto andando como en bicicleta eléctrica ou buggi. Este ano son 28 as casas rurais apuntadas neste programa, cuxas actividades poden ser gratuítas ou facturadas aparte.
Nestas case dúas décadas, o impacto económico do Outono Gastronómico foi moi importante. Estímase que xerou máis de 7,3 millóns de euros de ingresos no turismo rural. A isto habería que sumar os beneficios indirectos, como a promoción dos establecementos ou a actividade económica xerada nas contornas dos aloxamentos. Resulta, a un tempo, mercado e escaparate para os pequenos produtores e as pequenas empresas que están a dinamizar o medio rural galego: «O turismo rural está a permitir que as hortas sigan funcionado, que os pequenos produtores teñan traballo, e iso é o que permite que o territorio non quede ermo, que sexa máis ca unha paisaxe ou unha igrexa que visitar, que haxa verdadeira vida», di Almuíña.
«Damos mucho valor al producto local, a lo casero, y de precio está muy bien»
Na Casa do Romualdo, en Taboada, aloxáronse nas últimas fins de semana viaxeiros de Madrid, Asturias ou Mallorca para gozar do Outono Gastronómico. Pablo Galán e Paula Chans, residentes na cidade da Coruña, tamén aproveitaron para facer unha pequena escapada. «La familia de mi chica conocía la iniciativa y nos la recomendaron. Cogimos el pack de dos días, para conocer un poco la Ribeira Sacra. Nos llamaron la atención las fotos de la casa y el menú, y de precio está muy bien: 275 euros por dos noches, dos desayunos, dos cenas, y un lugar y una gente agradable, muy completito», explica el.
Aínda que o aloxamento ofrecía unha actividade engadida, un paseo sensorial polo bosque guiados polo seu anfitrión, a parella optou por un par de rutas de sendeirismo e visitar unhas bodegas. Iso si, con retirada temprana, para gozar da casa e da comida: «Fue todo muy distendido y el menú me gustó mucho. Le damos mucho valor al producto local, a lo casero, todo eso nos tira, y allí todo era de la propia huerta, hecho por ellos, o si no comprado a gente de cerca». Puideron, por exemplo, probar queixos e embutidos da zona, produtos que conseguiron así unha publicidade incluso mellor que a do boca a boca: a do padal propio.
Ademais, Pablo resalta que a estancia curta e a prezo asumible é unha oportunidade «para darle valor a sitios que no se conocen o a los que en principio uno no iría de vacaciones más largas, pero que con una escapada así puedes descubrir». Precisamente, ao ir buscando iso, agradeceron contar con anfitrións que puideran falarlles sobre o lugar e desvelarlles os seus segredos. «Creo que repetiremos, tanto con el Otoño Gastronómico como con Casa Romualdo», conclúe.