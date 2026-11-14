Pontón llama a concentrar el «voto galego de país e inconformista» en el BNG
GALICIA
La portavoz nacional del Bloque participó en un mitin en Tomiño con la candidata por Pontevedra, Carme da Silva14 nov 2026 . Actualizado a las 18:12 h.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, llamó este sábado en Tomiño a «concentrar todo o voto galego de país e inconformista» en el Bloque para que que «Galiza se faga valer no Estado». La portavoz de los nacionalistas estuvo acompañada de la candidata por Pontevedra, Carme da Silva, de la que dijo que será «unha magnífica deputada, igual que foi unha magnífica senadora e unha magnífica concelleira en Pontevedra».
Pontón vaticinó un gran resultado de su partido a la vista del «nerviosismo dun PP» que se reveló en la huelga general, cuando acusaron a las organizaciones convocantes de «mafia e lixo». «Eu creo que lixo son as políticas que xogan coa vida da xente para que unha minoría se faga rico mentres miles de mozos e mozas non teñen futuro neste País, que é a política que practicou o Partido Popular e o señor Feijóo durante estes anos», dijo.
La portavoz del Bloque criticó que Alberto Núñez Feijoo, candidato del PP, prometa solucionar el problema de la vivienda cuando, mientras fue presidente de la Xunta, lo que hizo fue «dinamitar a política de vivenda e favorecer a especulación». Pontón pidió a los asistentes que no se sorprendan si «na súa política de demolición das políticas de vivenda acaba fichando ao CEO dese fondo voitre chamado Blackstone, porque o Partido Popular está máis cerca dos fondos voitre que da xente». El CEO de Blackstone es Stephen A. Schwarzman, que se reunió en el 2018 y el 2021 con Pedro Sánchez, quien ofreció a ese y otros fondos de inversión las oportunidades creadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por su parte, Carme da Silva reivindicó al BNG como «o equipo da casa» y, en el caso de Tomiño, se centró en la potenciación del río Miño: «O Miño non pode seguir sendo un caudal privatizado e regulado unicamente en función do prezo da electricidade. Ameazado cun novo encoro de Naturgy en Crecente. Facernos valer é esixir a recuperación ambiental e a desmilitarizacion do Miño. Facernos valer é devolverlle ao río da nosa bandeira todo o seu poder de unión económica, social, cultural e lingüística».