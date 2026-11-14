Muere una persona atropellada en Frades

Dependencias del servicio de emergencias 112 miguel souto

Una persona ha fallecido este viernes por la noche tras ser atropellada por un vehículo en la carretera AC-542, a su paso por Abellá, en el municipio de Frades (A Coruña), ha informado el 112 de Galicia.

Emergencias ha recibido una llamada a las 23.40 horas que alertaba de que había una persona tendida sobre la vía que, aparentemente, no presentaba signos vitales. En ese instante, se ha movilizado a agentes de Tráfico de la Guardia Civil, a efectivos de los Servicios Médicos de Emergencia Galicia-061 y de los bomberos.

Los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de esta persona, ha señalado el 112 en un comunicado en el que no ha facilitado más detalles sobre la víctima