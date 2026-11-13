La Xunta marca servicios mínimos superiores a los de un festivo en la huelga de médicos de doce días convocada para el lunes

Una concentración de médicos pidiendo estatuto profesional propio (foto de archivo) Maria Aguilella Pardo | EFE

La Consellería de Sanidade ha publicado los servicios mínimos de cara a la huelga de doce días que ha convocado a nivel nacional y autonómico el nuevo sindicato Médicos Unidos (SMU) desde el próximo lunes 16 de noviembre y hasta el viernes 27. El paro busca coordinar las reivindicaciones de los profesionales de las distintas comunidades, reclamando soluciones tanto al Gobierno central como a los autonómicos.

Según la orden recogida en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este viernes, el Servizo Galego de Saúde tendrá unos servicios mínimos que deberán ser superiores al funcionamiento garantizado en un día festivo. Por ejemplo, se cubrirá el 100 % de la actividad de urgencias extrahospitalarias de los PAC y de la hospitalarias, la totalidad de la cobertura en áreas «críticas y no demorables» como reanimación, uci, unidades coronarias, diálisis, tratamientos oncológicos o pruebas diagnósticas que requieran preparación más allá del ayuno, como colonoscopias o urografías. También se mantendrá la actividad quirúrgica programada para pacientes con patologías que pongan en peligro su vida o agraven su estado, con especial prioridad a los procesos oncológicos o relacionados con tumores y el 100 % de los servicios de hospitalización a domicilio.

La Xunta lo justifica en varias cuestiones. Una de ellas, lo prolongado de la huelga, con una duración «significativamente superior a lo habitual», ya que a priori se ha declarado como indefinida, con una primera fase que afectará a la prestación sanitaria desde las ocho de la mañana del día 16 y hasta las ocho de la mañana del 28 de noviembre (para completar los turnos de noche iniciados el día anterior).

Por otro lado, Sanidade también recuerda que a lo largo de este año se han sucedido varias huelgas en el colectivo médico que han tenido un «impacto acumulado» sobre la actividad asistencial y que han complicado la recuperación de los retrasos generadas. Además, destaca que la nueva convocatoria se produce en plena temporada de invierno, con mayor incidencia de las infecciones respiratorias agudas y más ingresos, y que los servicios mínimos no solo tendrán que garantizar las urgencias, sino que no haya un menoscabo «de difícil reparación» en la actividad asistencial.

La huelga convocada por el SMU tienen entre sus principales reivindicaciones la aprobación de un estatuto profesional propio para médicos y facultativos, que fije un marco común para todos los profesionales, independientemente de donde trabajen. Además, reclaman una financiación extraordinaria que permita el refuerzo de las plantillas y mejores remuneraciones, así como la implantación efectiva de las 35 horas de trabajo semanales en todas las comunidades.

Además del paro, el sindicato ha convocado distintas concentraciones a las puertas de los centros sanitarios y manifestaciones en varias ciudades.