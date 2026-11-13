Ramiro Ledo: «Unha cidade con cines é unha cidade mellor»

Patricia Hermida Torrente
Patricia Hermida

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Ramiro Ledo, director dos cines Duplex (únicos cinemas de Ferrol).
Ramiro Ledo, director dos cines Duplex (únicos cinemas de Ferrol). Atalante

O director dos Duplex, os únicos cinemas que quedan en Ferrol, sinala que «La bola negra» funcionou para que moita xente redescubra as salas; este mes de outubro foi o mellor da súa historia

13 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Aqueles afortunados que fixeron colas de devoción ante o Drácula de Coppola entenden como ninguén o bum de La bola negra. Grazas a esta e outras películas, os cinemas viven de novo unha idade de

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