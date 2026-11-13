Roberto Blanco Valdés, propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional

BENITO ORDOÑEZ

El catedrático de Derecho Constitucional Roberto Blanco Valdés será propuesto por el Parlamento de Galicia para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional. El grupo popular registró ayer su candidatura en la Cámara gallega, propuesta a la que añade a otro especialista en derecho público como Juan Raposo Arceo. Los dos nombres, así como los que puedan aportar los demás grupos en la Cámara autonómica, serán sometidos a votación el martes, y los dos con mayor respaldo conformarán la propuesta gallega final para cubrir las cuatro plazas en el TC que le corresponde plantear a las comunidades.

Blanco Valdés, vicepresidente de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre y articulista de La Voz de Galicia, será designado y respaldado también desde otras autonomías, según adelantan los populares gallegos.

Todos los propuestos que cumplan con el requisito de contar con más de 15 años de ejercicio como magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios o abogados, tendrán que comparecer ante la comisión de nombramientos del Senado, una vez que se constituya tras las elecciones generales, para exponer sus méritos y responder a las preguntas que le quieran hacer los senadores para comprobar su idoneidad. El pleno de la Cámara Alta votará después y los cuatro que logren más votos favorables y el apoyo de al menos tres quintas partes del Senado, se convertirán en magistrados electos del Constitucional. Lo habitual, hasta ahora, es que haya una lista final consensuada por los distintos grupos parlamentarios evitando una elección entre un gran número de candidatos.

Una vez elegidos los cuatro magistrados, el presidente del Senado comunica el resultado al rey, que es quien de manera formal procede a su nombramiento mediante real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Los elegidos, que jurarán o prometerán su cargo ante Felipe VI, tomarán después posesión ante el pleno del TC por un período de nueve años, descontándose el tiempo de retraso si la renovación de las plazas se produjo fuera de plazo, como ocurre en la actualidad, pues los magistrados a sustituir llevan casi un año en funciones.

Natural de A Estrada y licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Blanco Valdés ha consolidado una trayectoria destacada como catedrático de Derecho Constitucional en el departamento de Derecho Público y Teoría del Estado de la USC, además de ejercer también en el ámbito del Derecho y la Sociología en la Universidad de A Coruña. Su perfil académico e investigador abarca una notable obra escrita: es autor de más de doscientas aportaciones en revistas especializadas de referencia en Derecho Constitucional, Ciencia y Teoría Política, y sus publicaciones en forma de libro superan el centenar. Como figura reconocida en la especialidad del Derecho de partidos, su voz es habitual en congresos, foros institucionales y comités científicos de revistas jurídicas tanto a nivel nacional como internacional. Además de su faceta investigadora, ha ejercido una notable labor formativa dirigiendo nueve tesis doctorales y participando en más de medio centenar de tribunales de evaluación.