El PPdeG pedirá al Gobierno un plan específico para corregir en Galicia los fallos de cobertura de las pulseras antimaltrato

Pleno do Parlamento de Galicia (foto de arquivo)

En el próximo pleno del Parlamento, el PPdeG pedirá al Gobierno la sustitución progresiva en Galicia de todos los dispositivos afectados por incidencias del sistema Cometa, las pulseras antimaltrato que controlan las órdenes de alejamiento en los casos de violencia machista. «A protección das vítimas de violencia de xénero esixe dispositivos fiables, mecanismos eficaces de supervisión e unha coordinación permanente entre as Administracións e autoridades competentes», explican. Y en el caso de Galicia aseguran que resulta necesario atender los problemas de cobertura y las particularidades del medio rural.

Las peticiones recogidas en la proposición no de ley insisten en las advertencias que hacía la Fiscalía gallega en su memoria del 2026, en la que recogió problemas de los dispositivos en zonas fronterizas con Portugal, por falta de cobertura y por entradas en zonas de exclusión en pueblos pequeños cuando la distancia de alejamiento es de 500 metros. Por eso, los populares gallegos requerirán información detallada sobre las incidencias registradas en los últimos tres años, con especial atención a la cobertura, las dificultades de geolocalización y las falsas alarmas ocasionadas por la configuración de las zonas de exclusión en pequeños núcleos de población y en las localidades fronterizas con Portugal.

El PPdeG también pedirá al Gobierno que haga públicas las conclusiones de todas sus auditorías, investigaciones y análisis técnicos realizados sobre fallos del sistema Cometa del 2024, 2025 y 2026, «garantindo a transparencia sobre as causas dos fallos detectados, as súas consecuencias para a protección das vítimas e as medidas correctoras adoptadas». El Ministerio de Igualdad informó en noviembre del año pasado de un fallo en las pulseras provocado por una sobrecarga del sistema que impidió que las geolocalizaciones de los maltratadores se trasladaran «en tiempo y forma» durante 12 horas.

Unos meses antes, la Fiscalía General del Estado ya había alertado de fallos en estos dispositivos durante el 2023, cuando la adjudicación del servicio cambió de empresa (de Telefónica a Vodafone-Securitas). En esa transición, hubo un problema en el volcado de datos que provocó que durante unos meses no quedasen registrados los movimientos de muchos de los maltratadores. La Fiscalía alertaba de la existencia de «gran cantidad» de sobreseimientos provisionales y absoluciones en casos de violencia machista debidos a fallos.

Otra de las demandas del PPdeG es que se establezca, en coordinación con la Xunta y las autoridades judiciales y policiales, mecanismos específicos para evaluar y corregir las deficiencias de funcionamiento de los dispositivos telemáticos en Galicia, incluyendo la actualización de los mapas de cobertura, la revisión de los protocolos de actuación ante falsas alarmas y fallos de geolocalización, así como que «garantan unha resposta inmediata e eficaz ante calquera incidencia que poida comprometer a seguridade das vítimas».

El diputado Roberto Rodríguez, que se refirió este viernes a la proposición no de ley en rueda de prensa, calificó de «feitos de extraordinaria gravidade» que la Fiscalía Europea contra el Fraude haya abierto una investigación sobre un posible fraude con fondos europeos destinados a comprar pulseras de vigilancia electrónica para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia machista. «Os antecedentes son demoledores», afirmó al recordar que el Tribunal de Cuentas «xa advertiu de graves deficiencias» en la contratación de este sistema en los años 2018, 2021 y 2023 «por un importe superior aos 100 millóns de euros».

La proposición no de ley está firmada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Galicia, Alberto Pazos, y los diputados Raquel Arias, Noelia Pérez, Encarna Amigo, Víctor Baladrón, Nicole Grueira, Dolores Hermelo, Argimiro Marnotes, Magdalena Pérez y Raúl Santamaría.