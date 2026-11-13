El PP propone a Roberto Blanco Valdés como candidato al Tribunal Constitucional

BENITO ORDOÑEZ

El Partido Popular ha propuesto al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto Blanco Valdés como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El grupo popular registró esta tarde su elección en la Cámara gallega, a la que añade también el nombre de otro especialista en derecho público como Juan Raposo Arceo, una propuesta que tras ser votada será trasladada al Senado para su designación definitiva dentro del cupo de cuatro magistrados correspondiente a las comunidades autónomas.

La propuesta, que se centra de forma especial en la trayectoria académica e intelectual de Blanco Valdés, vicepresidente de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre y articulista de La Voz de Galicia, será sometida a votación el próximo martes en el pleno ordinario del Parlamento gallego. Con este paso, el legislativo autonómico da cumplimiento a los plazos establecidos por la Cámara Alta, que fijó como fecha límite el 30 de este mes para la presentación de candidatos por parte de los parlamentos autonómicos.

Los populares gallegos están convencidos de que el constitucionalista gallego contará también con el respaldo de otras cámaras autonómicas para convertirse finalmente por decisión del Senado en nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.

Natural de A Estrada y licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Blanco Valdés ha consolidado una trayectoria sobresaliente como catedrático de Derecho Constitucional en el departamento de Derecho Público y Teoría del Estado de la USC, además de ejercer también en el ámbito del Derecho y la Sociología en la Universidad de A Coruña. Su perfil académico e investigador abarca una prolífica obra escrita: es autor de más de doscientas aportaciones en revistas especializadas de referencia en Derecho Constitucional, Ciencia y Teoría Política, y sus publicaciones en forma de libro superan el centenar. Como figura reconocida en la especialidad del Derecho de partidos, su voz es habitual en congresos, foros institucionales y comités científicos de revistas jurídicas tanto a nivel nacional como internacional. Además de su faceta investigadora, ha ejercido una notable labor formativa dirigiendo nueve tesis doctorales y participando en más de medio centenar de tribunales de evaluación.

Juan Raposo

La candidatura se completa con la del también licenciado en Derecho por la USC Juan Raposo Arceo, quien compagina su labor como profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de A Coruña con la docencia en la Maestría de Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana de México D.F.

Su trayectoria destaca por la intensa vinculación práctica con la redacción de leyes y la ordenación territorial. No en vano, fue integrante del equipo redactor de la Constitución de Nicaragua en 2012 y participó activamente en la elaboración de normativas estratégicas en Galicia, como la Ley de Vivienda, la Ley de Montes y la Ley de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbana. También acumula una amplia experiencia en la dirección de cursos especializados en derecho público autonómico, urbanismo y vivienda desde 1993, colaborando con instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o la EGAP.

Desde la bancada popular se subraya la importancia histórica del procedimiento de elección de los magistrados con un sistema por el cual el Senado elige a cuatro magistrados del TC entre los candidatos de las asambleas autonómicas, proceso que tuvo su origen en una iniciativa surgida en el seno del Parlamento de Galicia, que posteriormente fue integrada en la legislación estatal.