Los ingenieros cuestionan la negativa del Gobierno a realizar cambios en el ancho de vía «sin consultas»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La Xunta externaliza la Oficina Técnica del Ferrocarril con tres técnicos que vigilarán las obras del Estado en Galicia13 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los ingenieros de Caminos comienzan a tomar una postura más activa con respecto a la situación actual del ferrocarril en España, mientras que la Xunta se dotará de una Oficina Técnica do Ferrocarril externalizada para