La Fegamp pide que la Xunta compense a los concellos la gratuidad de las escuelas infantiles

Reunión del consejo general de la Fegamp en Santiago, presidida por Alberto Varela (foto de archivo) Xoán Rey | EFE

Compensar íntegramente a los concellos por la parte de la gratuidad de las escuelas infantiles que sufragan o volver a elevar el pago por hora del SAF hasta rozar los 20 euros. Son dos de las propuestas que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha remitido a los grupos parlamentarios gallegos para que las incluyan en sus enmiendas al proyecto de presupuestos autonómicos presentado para el 2027.

La entidad municipalista solicita que parte del incremento de la financiación estatal para dependencia previsto para el próximo año revierta en los ayuntamientos. En esa línea, reclama 92,2 millones de euros para financiar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), elevando la tarifa mínima hasta los 19,8 euros por hora, por encima de las subidas actualmente pactadas con la Consellería de Política Social, que sitúan la aportación en 17 euros/ hora en el 2027 y 18 en el 2028.

También marca como prioritario que se cree una partida específica en los presupuestos autonómicos para compensar la totalidad de los costes derivados de la gratuidad de las escuelas infantiles municipales y otros puntos de atención a la infancia de titularidad local. Recuerda la Fegamp que mientras las plazas en las escuelas privadas se subvencionan con algo más de 320 euros, en las municipales la cifra se reduce a poco más de 131 euros, incluyendo los gastos de mantenimiento. «A entidade considera necesario corrixir esta diferenza e garantir que os concellos non teñan que asumir con recursos propios o custo dunha medida de gratuidade impulsada pola Administración autonómica», argumentan.

Ya dentro de la ley de acompañamiento, la federación propone reformar el canon eólico para garantizar un retorno económico adecuado a los municipios, especialmente a los rurales, teniendo en cuenta exclusivamente la potencia instalada y el impacto territorial de los parques eólicos.

Enmiendas a la Lei de Administración Local: no a las fusiones obligatorias

La Fegamp también ha trasladado a los grupos del Parlamento gallego sus enmiendas a la Lei de Administración Local de Galicia (Lalga), que está en tramitación. En ellas se rechaza la posibilidad de que haya fusiones municipales obligatorias, al entender que la racionalización de la estructura local debe respetar «a identidade municipal e a vontade das comunidades locais». Frente a esto, la federación apuesta por potenciar las fórmulas de cooperación supramunicipal como mancomunidades o consorcios.

Insisten también en que la nueva ley debe garantizar una autonomía municipal «efectiva» y una correspondencia adecuada entre competencias atribuidas y recursos económicos para ejercerlas. En esa línea, proponen revisar los criterios de distribución de la financiación autonómica local y que la nueva norma recoja expresamente que el Fondo de Cooperación Local tenga carácter incondicionado.

En sus propuestas, la Fegamp incluye también la revisión de los indicadores para identificar a los concellos afectados por el reto demográfico o establecer un calendario para asumir de manera efectiva las competencias y servicios pendientes desde el Pacto Local del 2006.