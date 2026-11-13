La empresa gallega Autocares Presas se suma a Flixbus para operar nuevas rutas internacionales

Autobús de Flixbus ante la sede de Autocares Presas en Lalín .

La compañía de autobuses Autocares Presas de Lalín se incorporará como nuevo socio operativo de Flixbus, el operador alemán de bajo coste de transporte de larga distancia por carretera. La empresa pontevedresa, dirigida actualmente por la tercera generación familiar tras su creación en 1961, se une a Monbus y a la ourensana Socitransa como el tercer socio gallego de la multinacional en su red y consolida la presencia de Galicia en el modelo de asociación con operadores locales que la multinacional desarrolla en España y en el resto de Europa.

La alianza permitirá a Autocares Deza avanzar en su expansión internacional al estar previsto que sus dos primeros servicios conecten diversos destinos de España con Francia a partir del próximo mes de diciembre, mientras que el resto de las rutas de las que se hará cargo se incorporarán de forma progresiva a la red europea. La empresa gallega desarrolla actividades de transporte regular, discrecional y turístico nacional e internacional. Por su parte, Flixbus ofrece en estos momentos desde Galicia 22 conexiones con Portugal y 12 con Francia.

«La incorporación de Presas demuestra que nuestro modelo sigue creando oportunidades para las empresas españolas de transporte, con independencia de su tamaño», valora Pablo Pastega, vicepresidente de Flixbus para la Península Ibérica y Sudamérica. El directivo de la multinacional destaca que Galicia se ha convertido en «un magnífico ejemplo de cómo las empresas locales aportan experiencia y profesionalidad a la red europea».

Desde la dirección de la empresa gallega subrayan la trascendencia del acuerdo para una compañía con más de seis décadas de historia: «Somos una empresa gallega con más de seis décadas de historia y queremos seguir creciendo. Asociarnos con Flixbus nos permite acceder a nuevos mercados, abrirnos nuevos horizontes empresariales y formar parte del equipo que ostenta el liderazgo mundial de la venta y del transporte de larga distancia, poniendo nuestra experiencia al servicio de pasajeros de toda Europa», apunta su director gerente. «Las empresas de transporte españolas tenemos compromiso, capacidad, vehículos y profesionales para que nuestro socio pueda seguir ampliando sus horizontes tanto a nivel nacional como internacional», añade.

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La alianza empresarial es aprovechada una vez más por la dirección de Flixbus para criticar las trabas normativas que mantienen impide al sector del transporte de pasajeros crecer y dar un mejor servicio a sus potenciales usuarios. Tanto la compañía de transporte como sus 14 socios españoles, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y patronales del sector como Anetra y Direbús mantienen una reclamación constante frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que permita el cabotaje en las rutas internacionales, es decir que los autobuses de rutas entre distintos países puedan ser aprovechadas para realizar trayectos exclusivamente nacionales. Hasta ahora los buses de cualquier compañía que circulen entre Portugal y Francia no pueden ser utilizados en sus paradas de Vigo, Santiago o A Coruña para viajar hasta Gijón, Santander, San Sebastián o cualquier otra ciudad española, pese a tener paradas en ellas.

Los operadores lamentan la paradoja de que empresas gallegas como Presas compitan en mercados exteriores como Portugal o Francia, pero encuentren restricciones para desarrollar servicios intermedios dentro de su propio país, limitando unas conexiones que beneficiarían directamente a los ciudadanos y a la movilidad territorial, subraya la dirección de Flixbus.