Y para empezar la campaña, Lugo

Ana Pontón y Olalla Rodil, en el centro, este viernes en Lugo durante su primer acto de campaña.

A las once de la mañana, la líder del BNG dentro de la Muralla y el del PSdeG fuera, arrancaron oficialmente su campaña este viernes en Lugo. La circunscripción solo reparte cuatro de los 23 diputados gallegos, y las encuestas publicadas hasta ahora apuntan a un reparto equivalente al del 2023: tres escaños para el PP, uno para el PSOE. Sin embargo, los sondeos internos que manejan los nacionalistas les sitúan a las puertas de contar, por primera vez, con un representante en la provincia natal de su portavoz nacional, Ana Pontón. La dirigente acompañó a la viceportavoz parlamentaria y cabeza de lista, Olalla Rodil, para criticar las políticas «antisociais» del Partido Popular, sobre todo en un territorio donde sus pensionistas son los segundos con menor retribución tras los ourensanos.

«Imos darlle a esta cidade e a esta provincia unha voz forte, peso político en Madrid para defender o máis importante, que é ter dereito a unha vida digna», reclamó Rodil junto a Pontón, quien instó a concentrar el voto en sus papeletas para todos aquellos que busquen «que Galiza gañe peso político» y «que se faga valer» en el Congreso. El Bloque desglosó algunas de sus medidas, como regular por ley los precios de los productos básicos de alimentación, establecer un tope a los carburantes y alquileres, o que Galicia se beneficie «da súa riqueza enerxética cunha tarifa eléctrica máis barata».

Desde la organización nacionalista creen posible «superar todas as enquisas» y sumar en Lugo su primer escaño en más de cuarenta años de democracia. También apuntan a un segundo por A Coruña, que pugnarían con Vox, y al menos uno en Pontevedra. El BNG vuelve a ambicionar «un grupo galego forte» en el Congreso, máxima de la campaña del 2023, en la que sin embargo lograron un único diputado por A Coruña, Néstor Rego.

El histórico resultado en las gallegas del 2024, en las que se hicieron con cuatro de los 14 diputados en Lugo, 8 puntos por encima del PSdeG, y la ausencia de una candidatura con opciones de representación a la izquierda de los socialistas, alimentan las expectativas del Bloque.

Segundo escaño socialista

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se encontraba también a esa hora en la ciudad amurallada, junto al Pazo de Feiras e Congresos, y, de la misma forma que su homóloga nacionalista, estaba allí para cargar contra el Partido Popular y la fama de «bo xestor» del candidato y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. «A historia o contradí totalmente. Lugo é un exemplo claro diso, onde se fixeron investimentos millonarios dilapidados que remataron en proxectos industriais fracasados», indicó. Puso como ejemplo la aceleradora del polo aeroespacial que se iba a trasladar hace ocho años al barrio de A Residencia y que sigue atascada en el Pazo de Feiras. O los incumplimientos en el aeródromo de Rozas.

Besteiro, junto a los candidatos César Mogo y Patricia Otero. Pedro Eliseo Trigo | EFE

«Lugo vai ser fundamental para que Pedro Sánchez siga sendo presidente do Goberno, porque estou convencida de que imos ter ese segundo deputado na nosa provincia», defendió la candidata y diputada Patricia Otero, dando por válidas las estimaciones del barómetro del CIS del jueves, que otorgan a los socialistas entre 2 y 3 representantes por esta circunscripción frente al único escaño de la pasada legislatura.