Dous dos docentes que máis enganchan os alumnos, sobre o absentismo universitario: «Preocúpanme os rapaces que veñen, pero non están»
SANTIAGO / LA VOZ
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Jakson Rodrigues, da UDC, e Alexandre Sotelino, da USC, analizan a problemática e contan as súas estratexias para captar a atención dos estudantes14 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Ten solución o absentismo universitario? É un fenómeno multifactorial para o que non existe unha única ferramenta. Dous dos docentes universitarios que máis «enganchan» o alumnado dan a súa opinión sobre esta realidade. O certo é que