La CNMC abre un expediente sancionador contra cinco empresas sanitarias por un pacto de exclusividad para bloquear a un competidor

Entrada de la sede de la CNMC en Barcelona

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra cinco empresas y un directivo del sector de la sanidad privada por posibles prácticas anticompetitivas dentro de una licitación pública de la Xunta de Galicia. En concreto, la comisión analiza si hubo un pacto de exclusividad para dejar fuera de juego a un posible adjudicatario y si se produjeron posibles abusos de posición de dominio, que alteraron el resultado de un contrato público para un seguro colectivo de accidentes deportivos.

La investigación trata de concluir si los grupos hospitalarios Ribera Salud, Recoletas Salud, HM y el Hospital Concheiro concertaron en exclusiva con la empresa de gestión sanitaria Gerosalud dar asistencia sanitaria a las personas cubiertas por dicho seguro. A través de ese pacto habrían impedido que la empresa que inicialmente resultó adjudicataria de la licitación pudiese prestar el servicio, forzando que pasase a adjudicarse a Gerosalud. Las cinco entidades están siendo investigadas, al igual que un directivo de la empresa de gestión.

La CNMC también está analizando si hubo posibles abusos de posición de dominio por parte de los grupos Ribera y Recoletas, al negarse a prestar el servicio para la primera adjudicataria, en lo que se entendería como «una negativa injustificada de suministro de un insumo esencial», que podría infringir el artículo dos de la Ley de Competencia. La práctica concertada expuesta antes, sin embargo, violaría el artículo 1.

El organismo ya ha llevado a cabo inspecciones en las sedes de varias empresas en distintos puntos del territorio nacional. Lo hizo entre el 18 y el 21 de noviembre del año pasado, en colaboración con la Comisión Gallega de la Competencia.

Tras incoarse el expediente sancionador, se abre ahora un plazo máximo de 24 meses para resolverlo.