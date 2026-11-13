Baleares recurrirá ante el Supremo la financiación en vivienda para comunidades con zonas tensionadas, que incluye a Galicia

Anuncios de viviendas en venta y alquiler en una inmobiliaria de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

El Gobierno balear planteará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto del Gobierno central que regula el reparto de 180 millones de euros extra en ayudas para políticas de acceso a la vivienda. Un montante que se repartirá solo entre las cinco comunidades autónomas donde se han declarado zonas de mercado tensionado: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. A la comunidad gallega le tocarían algo más de diez millones.

Para el Ejecutivo autonómico, en manos del PP, los fondos para políticas de acceso a la vivienda deberían distribuirse con criterios objetivos como los precios, el esfuerzo que la compra o el alquiler representa sobre los ingresos de las familias, la escasez de oferta o la presión demográfica, por lo que considera que la norma es discriminatoria.

El departamento balear de Vivienda presentó alegaciones al decreto que no fueron atendidas. Al no introducirse los cambios solicitados, el Gobierno que encabeza Marga Prohens considera que la regulación finalmente aprobada por el Consejo de Ministros el 20 de octubre vulnera los principios de igualdad territorial y de autonomía política.

El portavoz del Ejecutivo de las Islas Baleares, Antoni Costa, confirmó este viernes que, tal y como habían avanzado hace tres semanas, la Abogacía de la Comunidad Autónoma recurrirá ante el alto tribunal la norma.