La AP-9 subirá sobre un 4,45 % y pone el peaje A Coruña-Vigo en 22,35 euros

Foto de la AP-9 a su paso por Rande (Vigo) M.Moralejo

La evolución del IPC dictó ayer sentencia de nuevo para los usuarios de la AP-9 con otra subida de sus peajes, la décima consecutiva desde el 2017, último año en el que no registraron modificación alguna. La fórmula que determina el coeficiente de revisión de las tarifas de las autopistas en España depara para el próximo año una subida media del 3,45 %, como calculan fuentes del sector. En el caso del vial gallego, sus gestores aún tienen que sumar a dicha subida, al menos, otro 1 % para recuperar el gasto contraído en las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago, y para sufragar el 8 % de intereses anuales en el que se incrementa la factura pendiente por dichos trabajos.

Aunque el IPC interanual quedó ayer fijado en un 4,9 %, para calcular la actualización de los peajes se toma, entre otros datos, la variación media de ese índice de precios de los dos años anteriores y se compara con la de los últimos 12 meses hasta octubre pasado. La cifra resultante aún podrá ser aumentada por petición de cada concesionaria en función del volumen de tráfico que haya tenido y su incidencia en su plan económico-financiero.

Ese cálculo es el que determina ahora una subida media en el sector de un 3,45 más un punto en el caso de la AP-9, lo que supondrá que circular entre Ferrol y Tui costará 1,25 euros más que ahora para los vehículos ligeros. Este incremento elevará la tarifa por recorrer toda la infraestructura a casi ya 30 euros —29,35 muy probablemente—, una vez que Audasa plantee su particular petición al Ministerio de Transportes con la matización de su plan de negocio y el derecho al redondeo a múltiplos de 5 con el que podrá concretar el precio de cada tramo para facilitar el pago en las cabinas, aunque sea mayoritario ya el uso de las tarjetas de crédito y el telepeaje.

Espera hasta fin de año

La aprobación de las tarifas oficiales de las concesiones viarias suele ser una de las últimas decisiones que toma antes de acabar el año Transportes, que en esta ocasión estará en funciones y en manos del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Con las estimaciones provisionales que ayer deparó el cálculo del IPC de octubre, el coste de los peajes entre A Coruña y Vigo pasaría de los 21,40 euros actuales a 22,35. De A Coruña a Ferrol subiría 0,25 euros, hasta llegar a 6,40, y de A Coruña a Santiago escalaría de los 8,80 de este año a 9,20 ya. Para la mitad sur de la AP-9, el incremento de tarifas coloca el viaje entre Santiago y Pontevedra en 7,90, con 35 céntimos de subida, mientras que de Pontevedra a Vigo llegaría ya a 5,25 tras aumentar el viaje en 0,20 euros. De Vigo a final de trayecto, en Tui, se encarecerá en 15 céntimos hasta alcanzar los 3,70, mientras que de Vigo a Santiago superará en 15 céntimos los 13 euros, subiendo otros 0,55.

En lo que va de siglo, las tarifas de la AP-9 han subido todos los años, salvo en el 2017, cuando se congelaron, y un año antes bajaron un 0,55 %.

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Precio de los tramos principales en el 2027 Ferrol-Tui: 29,35 A Coruña-Santiago: 9,20 Santiago-Vigo: 13,15

Viajar en coche por la AP-53 entre Santiago y Lalín alcanzará los 7,50 euros

La subida en la AP-53 será inferior a la de la AP-9 y se limitará, en principio, al 3,45 % que de media variarán las tarifas de las autopistas de la red estatal. La Xunta ha decidido congelar los peajes de los dos viales autonómicos de pago. La infraestructura que conecta Santiago con el alto de Santo Domingo se encarecerá 0,25 euros en su tramo completo y el que llega también hasta Lalín, siempre dependiendo de la determinación de la propuesta que haga a Transportes la concesionaria, en este caso Ceaga, controlada por el grupo Globalvia. Así, el precio total rondará los 7,50 euros. El viaje entre la capital gallega y Silleda se situará en 4,50, tras subir quince céntimos, y el de Santiago a Ribadulla en 2,05 euros.