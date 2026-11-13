Más de 40.000 admitidos a las pruebas de formación sanitaria especializada

Simulacro mir realizado por una academia el pasado mes de enero PACO RODRÍGUEZ

El Ministerio de Sanidad ha publicado las listas provisionales de admitidos para las pruebas de formación sanitaria especializada, cuyos exámenes se celebran en distintas localidades de España el próximo sábado 23 de enero. 2026-2027. Un total de 40.474 personas aspiran a una de las 12.850 plazas para titulados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, 725 de ellas en la comunidad gallega. La oferta supone un aumento de 484 plazas respecto al pasado curso, lo que supone un crecimiento de casi el 4 %.

El mayor número de candidatos es el de médicos, 21.668, y también el de plazas, 9.676 plazas mir, casi una para cada dos aspirantes. En el caso de Enfermería, hay 11.356 titulados para 2.341 puestos, 3.922 psicólogos aspiran a una de las 293 plazas PIR, 1.491 titulados en Farmacia a 377 plazas FIR, 1.240 de Biología con 69 plazas, 479 físicos aspiran a 57 puestos y finalmente 318 titulados en Química tendrán 37 plazas QIR.

El examen se celebra simultáneamente el sábado 23 de enero a las 14 horas —las 13 en Canarias— y el llamamiento de los candidatos comenzará una hora antes. El ejercicio consiste en un cuestionario de 200 preguntas más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

Como novedad, en esta convocatoria el baremo académico se incorporará y se publicará en las relaciones provisionales de resultados de las pruebas selectivas, y se refuerzan las medidas de prevención del fraude tecnológico con la prohibición expresa de introducir en el aula o usar dispositivos electrónicos y cualquier otro elemento susceptible de emplearse para almacenar, transmitir o recibir información durante los exámenes. Para su control podrán utilizarse equipos pasivos de detección, y únicamente se permitirá el uso de un reloj analógico de esfera y agujas.

El plazo de presentación de subsanaciones a la lista de personas admitidas es de diez días hábiles, desde el 16 hasta el 27 de noviembre de 2026, ambos inclusive.