A xornalista Almudena de Urzáiz, vítima de violencia machista: «Non denunciei antes porque me daba moita vergoña»
GALICIA
A presentadora ten unha pulseira antimaltrato tras dúas condenas firmes e por conformidade, unha recorrida polo agresor e un xuízo pendente13 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Para romper os estereotipos sobre as vítimas de violencia machista. Para visibilizar o difícil que é o camiño tras a denuncia. Para expoñer a inxustiza de que, despois de facer todo o que as institucións recomendan, segue sen poder ter unha vida normal mentres o agresor continúa a súa «sen consecuencias». Estas son algunhas das razóns polas que, tras unha década consumida nunha espiral de violencia física e psicolóxica, a xornalista Almudena de Urzáiz, de 48 anos, decide agora facer público o seu caso de violencia machista. Faino con dúas condenas firmes e por conformidade, unha por malos tratos e outra por quebrantamento da pena; outra recorrida polo seu agresor, e un xuízo pendente por varios quebrantamentos da orde de afastamento. «A xente pregúntame por que non o fixen antes, e a resposta é que me daba moita vergoña», clama.
O seu nome e apelidos figuran na lista dos máis de seis mil casos que permanecen activos no sistema VioGén en Galicia. Tamén no de mulleres que contan cunha pulseira antimaltrato. «Inconscientemente, asociamos a violencia machista con mulleres que se cadra non son independentes economicamente, non teñen estudos ou carácter, e que están sometidas. Eu estaba sometida porque non podía saír de aí, pero si que tiña unha rede de familia e amizades que me arroupa. E, aínda así, pasoume», afirma esta muller, que foi presentadora de programas como o Bos días ou A revista da Televisión de Galicia, onde tamén traballa o seu marido, do que non logrou aínda divorciarse.
Mentres conta a súa historia, soa forte o dispositivo Cometa, encargado de controlar a distancia de afastamento do seu agresor. Di, con resignación, que xa está acostumada, porque é unha constante na súa vida, pero, cando pensa en todos os avisos que recibe cada día, é consciente de que a súa non é unha vida normal. «Sen este dispositivo, morro de medo», confesa. Ese medo paralizouna e foi, xunto cun carrusel de emocións como a vergoña, o que lle impediu durante moitos anos contar o que estaba vivindo. Coa primeira labazada «e intento de estrangulamento», conta, quedou en shock. Foi antes de casar e ter dous fillos con el: «Non podo dar unha explicación racional a por que o fixen».
«El segue mandando, por que teño que estar casada co meu agresor?»
A primeira denuncia púxoa en abril do ano pasado na comisaría de Santiago, despois de que el lle collese o seu móbil e escapase con el. No atestado relata unha serie de agresións físicas e psicolóxicas, «entre ameazas continuas de morte». A máis grave recóllese como feito probado na primeira sentenza: «Encontrándose no domicilio familiar en compañía dos fillos comúns menores de idade, mentres Almudena durmía xunto á súa filla tras unha forte discusión co acusado, este entrou na habitación e, con ánimo de menoscabar a integridade física da súa esposa, así como a súa dignidade como muller, propinoulle repetidas puñadas en brazos, pernas e barriga». Logo de formalizar a denuncia, os policías detiveron o seu maltratador. Sorprendeu que casualmente estivese ás portas da comisaría naquel momento.
A sentenza foi condenatoria, firme e por conformidade ao recoñecer o acusado os feitos. A xuíza condenouno como autor dun delito de maltrato e outro de ameazas no ámbito da violencia de xénero, polo que lle impuxo unha orde de afastamento de 150 metros, e de 30 no traballo, ademais dunha prohibición de comunicación. Tamén se outorgou á nai a garda e custodia dos fillos, cun réxime de visitas dun día á semana nun punto de encontro familiar.
Quebrantamentos de condena
A segunda denuncia chegou en maio por achegarse a ela sete veces no mesmo día e insultala despois, pese a esa orde de afastamento. A terceira foi en xuño, na que informa de mensaxes e chamadas dende diferentes terminais relacionados con el. E a cuarta só uns días despois. «Apareceu na casa dos meus pais cando ía traballar ás seis da mañá. Sempre aparcaba preto, e a miña nai saía pola ventá para ver que non me pasaba nada. Ese día vino polo retrovisor. Asusteime, moito. Pasou por diante de min lentamente e marchou», di. Volvérono deter. Por estes feitos, nun auto de xuño, a xuíza condenouno a catro meses de prisión por un delito de quebrantamento de condena. A pena é firme e por conformidade. En xullo acordouse a colocación dos dispositivos telemáticos para verificar o correcto acatamento da prohibición de aproximación e aumentouse a distancia a 500 metros.
Houbo dúas denuncias máis, a mediados de xullo e en setembro. Unha, por seguila no coche cando saíu de traballar, e outra, por mensaxes e unha chamada que recibiu xusto cando estaba na comisaría. Hai outra sentenza condenatoria, de nove meses de cárcere por quebrantamento de condena, recorrida polo agresor hai un ano. Amais doutra causa por quebrantamento continuado pendente de xuízo. Tamén está a expensas de conseguir o divorcio: «El segue mandando, por que teño que seguir casada co meu maltratador?». Consultado sobre este asunto a través do seu avogado, o implicado declinou falar.
Almudena de Urzáiz quere contar isto agora porque leva un tempo tranquila. Pero que haxa calma, pensa, non significa que estea segura. Igual que o feito de que non a vexan derrubada todos os días non significa que o problema rematase: «Ademais de ser vítima, teño que parecelo para que se lle dea credibilidade ao meu testemuño».
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