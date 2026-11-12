La violencia machista digital y los «deepfakes» centrarán la campaña de este 25N

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación de la campaña institucional para el 25N Marta Fernández | EUROPAPRESS

El Ministerio de Igualdad centrará la campaña institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre, en los deepfakes y la violencia digital, especialmente entre las jóvenes, bajo el lema El papel que no eliges, con un vídeo protagonizado por la actriz Anna Castillo. En la grabación, ficcionada, cuenta que durante su trayectoria artística ha encarnado a una alumna de un campamento de verano o incluso a la reina de España, y que ahora se dedica a hacer contenido sexual: «Pero ese papel no lo he elegido yo. Igual que tampoco lo han elegido muchas otras mujeres».

La campaña busca denunciar la violencia machista en el ámbito digital, que creció en un 550 % del 2018 al 2023, según afirmó la titular de Igualdad, Ana Redondo, en la presentación de la iniciativa. La ministra destacó que el 98 % de las deepfakes sexuales tienen como protagonista a una mujer o a una niña, en muchos casos activistas, feministas o mujeres relevantes en las esferas política, pública, social o cultural. «Hay un claro sesgo de género en el contenido sexual», dijo.

Con este mensaje, el Ministerio de Igualdad pretende sensibilizar a la población de que la violencia machista digital «no es una gracieta ni una broma: es violencia», que repercute en el bienestar y en la salud emocional e incluso física de las mujeres. Tiene su impacto también en la salud democrática de «una sociedad que pretende evolucionar y avanzar hacia la igualdad y hacia un mundo libre de violencias machistas».

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, insistió en que detrás de la violencia digital existe una cuestión de poder sobre quién decide acerca de la imagen de las mujeres, convirtiéndolas en «protagonistas involuntarias de un relato que otros fabrican para ellas».