A nova aplicación informática da Xustiza suporá a tradución de máis de 50.000 documentos
GALICIA
A Xunta asegura que xa están dispoñibles as interfaces do programa de xestión procesual Atenea e que se traballará de xeito progresivo na tradución dos documentos das distintas xurisdicións12 nov 2026 . Actualizado a las 17:15 h.
Nunha comparecencia este xoves no Parlamento de Galicia, o director xeral de Xustiza, José Tronchoni, deu conta dos avances para incorporar a lingua galega á nova aplicación informática na Administración de Xustiza, Atenea, que substituirá o ano que vén nos tribunais o actual programa Minerva. Será a terceira en 27 anos.
A tradución da propia aplicación abarca máis de 50.000 documentos e enmárcase na colaboración da Dirección Xeral de Xustiza, a Secretaría Xeral da Lingua e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Tronchoni subliñou que a implantación de Atenea está condicionada por dous prazos: o primeiro é o 1 de xaneiro, data na que o novo sistema deberá estar en funcionamento en todos os órganos xudiciais. Isto é, un ano despois da entrada da nova lei de eficiencia na Xustiza. O segundo prazo é o 28 de febreiro, cando Minerva deixará de funcionar definitivamente.
O director xeral explicou que desde a sinatura a comezos de outubro do convenio co Ministerio da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes, os traballos centráronse en dúas cuestións: a posta en marcha do novo sistema nos xulgados e a súa tradución ao galego. Antes diso, houbo polémica na implantación da ferramenta informática, logo de que máis de 350 profesionais interpelaran por escrito o conselleiro e o ministro pedindo que estivese dispoñible en galego.
Tronchoni tamén afirmou que o programa está xa dispoñible na metade dos órganos xudiciais de Galicia e que en todos eles o entorno de traballo está dispoñible en lingua galega. A Xunta traballa na tradución da documentación que comezou pola xurisdición civil, en concreto polo procedemento monitorio, para avanzar progresivamente no resto dos documentos e do programa.