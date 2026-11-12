Solo Peinador gana pasajeros en octubre al cierre de la temporada de verano que cuesta 444.000 viajeros a los aeropuertos gallegos

Pasajeros en el aeropuerto de Peinador (Vigo). M.MORALEJO

El aeropuerto de Lavacolla ha comenzado a recuperar rutas y aerolíneas tras el repliegue de los dos últimos años de Ryanair, pero su efecto aún no se deja percibir en las estadísticas de la terminal aérea con más movimiento de Galicia. La pista compostelana cerró el mes de octubre con 263.677 pasajeros, un 4,7 % por debajo de sus cifras del mismo mes del año pasado. Un período que ha resultado negativo también para Alvedro, al perder un 13,8 % de sus viajeros y cerrar octubre con 100.512.

Solo el aeropuerto de Vigo, pese a contar con únicamente cuatro rutas estables para afrontar el invierno, mejora sus números en el mes recién cerrado por Aena: llega a 95.956 pasajeros, un 6 % a mayores respecto al año anterior. En el acumulado de los diez primeros meses del 2026, Peinador mejora ligeramente su evolución en un 1,4 % que le permitirá alcanzar ya el millón de pasajeros durante este mes. Mantiene Alvedro también números positivos, pese al revés de octubre, con un 9,5 % por encima de sus registros parciales del 2025, y suma 1,17 millones de pasajeros. Lavacolla no abandona, en cambio, los balances adversos y pierde a uno de cada cuatro pasajeros del ejercicio precedente, déficit que difícilmente podrá revertir en lo que queda de 2026, pese a la entrada en escena de Wizz Air y el próximo estreno de Fly2Galicia, que suman entre ambas 18 nuevas rutas.

El conjunto de los aeropuertos españoles creció un 3,5 % en octubre y un 4 % en lo que va de año, mientras que la suma de los gallegos lo ha hecho en un -13 % en esos primeros diez meses (-625.830 viajeros).

El cierre de la contabilidad de Aena en sus tráficos permite hacer balance también de la temporada aérea estival. De abril a octubre Lavacolla cede 558.885 pasajeros sobre el verano aeronáutico anterior; Alvedro gana 92.248, y Peinador, otros 21.470, lo que completa un balance en Galicia de -444.897 usuarios.