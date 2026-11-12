Rueda erige al PP como «o motor de cambio» frente a «oito anos de desgoberno»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una imagen de archivo. XOÁN CARLOS GIL

El PPdeG dio inicio ayer en Santiago de Compostela a su campaña electoral con una consigna muy clara: convertirse en «o cambio necesario». Así lo clamó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien aterrizó directamente desde Brasil en la capital gallega para presentar el primer acto de los populares de cara a las elecciones, donde también participaron el presidente provincial del PP en A Coruña, Diego Calvo, y el presidente popular en Santiago y candidato a la alcaldía, Borja Verea.

Durante su intervención, Rueda apuntó al candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, como «a única persona capaz de emprender a reconstrucción nacional». Para Rueda, «España merece algo mellor», y eso pasa por una victoria del líder nacional, al que valoró por su «experiencia» y «compromiso inquebrantable» con el país. Por ello, el líder del PPdeG pidió una «marcha máis» y animó a los gallegos y gallegas a «encher as urnas de futuro».

Por otro lado, el líder popular gallego achacó los ocho años de «desgoberno do sanchismo e dos seus socios», incidiendo en que los populares no deben confiarse en estas dos semanas. «Vainos o futuro nisto», señaló Rueda, que cargó con dureza ante la inacción del actual Ejecutivo por la falta de presupuestos generales, la situación en Ceuta o la última polémica en Adif por la supuesta aprobación de un bonus para sus directivos tras la dimisión de Puente.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, defendió ayer en la presentación de candidatos y candidatas al Senado y al Congreso por la provincia de A Coruña que su partido no será «un sanchismo de derechas», sino que concurre a los comicios para «darle al próximo gobierno de España la estabilidad política necesaria». A la par que Rueda, ensalzó la figura de Feijoo como un «gestor experimentado» frente al PSOE de «la incompetencia y la corrupción». El propio Tellado cargó especialmente con el Gobierno por la investigación iniciada por la Fiscalía Europea por un presunto fraude en las pulseras antimaltrato, que muestran que el partido socialista está «herido de muerte».

Respecto a la huelga general, Tellado respaldó la actuación de las fuerzas de seguridad policiales, afirmando que los agentes «se vieron obligados a intervenir ante determinados hechos que son inadmisibles». Asimismo, calificó el paro de «ilegal» y de un carácter marcadamente electoral, reprochando a los sindicatos su ausencia institucional «durante los últimos ocho años» cuando las familias «perdían poder adquisitivo» y «el precio de la vivienda se disparaba».