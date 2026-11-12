El mayor contingente de extranjeros de la historia de Galicia endereza doce años de declive poblacional

Mujeres latinas del Sindicato de Trabajadoras del Hogar en Vigo en un curso de gallego XOÁN CARLOS GIL

Galicia cuenta hoy con una volumen de población a la que tenía en el año 2014. La presencia creciente de extranjeros radicados en la comunidad corta el declive poblacional casi continuado que se inició con el cambio de la última década y que llegó a situar el censo de residentes por debajo de los 2,7 millones de personas. La Estadística de Población Continua que el INE ha facilitado hoy con fecha de 1 de octubre de este año, desvela que Galicia cuenta en la actualidad con 2.739.351 habitantes, 14.137 más que hace un año y 47.131 más que al comienzo de la actual década. Es la cifra más alta desde hace doce años, aunque el récord de población de la comunidad que se quedó anclado en enero de 1982, momento en el que Galicia certificó el empadronamiento de 2.813.893 personas.

El incremento continuado de población en Galicia en los últimos años del que da cuenta el instituto estadístico se cimenta mayoritariamente en la llegada de población extranjera. Solo en el último año se han incorporado 17.992 personas a la comunidad, contingente suficiente para contrarrestar el saldo vegetativo negativo de la población autóctona y hacer crecer el censo incluso. Hay en estos momentos 207.196 extranjeros radicados en la comunidad gallega, la cifra más alta de toda su historia, representando el 7,56 % de la población. Más de 90.000 llegaron en los cinco años que han transcurrido de la presente década. La serie estadística del INE arranca en enero del 2002, momento en el que estaban dados de alta los municipios gallegos solo 37.575 personas procedentes de otros países, que eran el 1,39 % del total.

La distribución de edades entre nacionales y extranjeros es diferente en Galicia. Mientras que los autóctonos concentran entre los 45 y los 54 años el mayor número de residentes, entre los procedentes de otros países la edad más frecuente abarca de los 30 a los 39 años. En este grupo hay ya casi 50.000 nuevos vecinos y representan por encima del 17 % en el total de sus grupos de edad. Otros 37.000 extranjeros afincados en Galicia cuenta con 19 años o menos, frente a los 14.888 que superan los 65 años de edad.

Pese al rejuvenecimiento poblacional logrado gracias a la llegada de extranjeros, hay ahora 1.463 niños menores de un año menos que a comienzos de la década; con 65 años cumplidos hay 3.615 residentes más, y con 100 o más años son 513 más los registrados en los censos oficiales, hasta llegar prácticamente a los 60.000.

España, en máximos históricos

La población residente en España aumentó en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026, situándose en 49.935.642 habitantes, el valor más alto de la serie histórica que supone un crecimiento interanual de 435.551 personas. El 98,8 % de dicho incremento se debió a la llegada de personas nacidas en el extranjero. Su número creció en 86.883 en el trimestre hasta alcanzar los 7.518.237, siendo las principales nacionalidades de los inmigrantes la colombiana (33.200 personas), la española por parte de nacionalizados y retornados en menor número (23.600) y la venezolana (19.000), mientras que hacia la emigración destacaron Colombia, Marruecos y también España como tercer aportador.

La cifra de hogares, que determina básicamente la necesidad de vivienda, aumentó en 69.162 hasta alcanzar en todo el país los 19,95 millones.

La población crece en la actualidad en todas las comunidades y no hubo descensos globales en el último trimestre en ninguna autonomía. Los mayores incrementos se registraron en la Comunitat Valenciana (0,48 %), Madrid (0,46 %) y Melilla (0,36 %). En el extremo opuesto, los menores crecimientos se situaron en Ceuta (0,01 %), Canarias (0,05 %) y Andalucía (0,07 %). Galicia se localiza en la parte media-baja del ránking autonómico, con un crecimiento trimestral del 0,20 %, por debajo de la media nacional, que fue del 0,26 %.