La isla del Miño que está a la venta tiene permiso para cultivar cannabis medicinal

Monica Torres
mónica torres TOMIÑO / LA VOZ

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La isla de A Boega, en el curso del Miño bajo
La isla de A Boega, en el curso del Miño bajo

Un fondo de capital riesgo adquirió A Boega hace cinco años en una operación de 1,2 millones, y ahora pide seis

12 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La isla del Miño que se ofrece en portales especializados como refugio privado por seis millones de euros tiene permiso para cultivar cannabis medicinal. A Boega, situada en territorio portugués frente a Goián, se anuncia

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