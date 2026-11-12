La isla del Miño que está a la venta tiene permiso para cultivar cannabis medicinal
TOMIÑO / LA VOZ
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Un fondo de capital riesgo adquirió A Boega hace cinco años en una operación de 1,2 millones, y ahora pide seis12 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La isla del Miño que se ofrece en portales especializados como refugio privado por seis millones de euros tiene permiso para cultivar cannabis medicinal. A Boega, situada en territorio portugués frente a Goián, se anuncia