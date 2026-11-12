Un gallego que ejerció como juez es asesor legal del grupo neonazi Núcleo Nacional
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Joaquín Yebra-Pimentel Álvarez, nieto de un exalcalde del franquismo en Chantada e hijo de un profesor antifranquista, reconoce su adhesión al movimiento y su partipación en un acto que derivó en violencia en Santiago12 nov 2026 . Actualizado a las 21:42 h.
Desde la semana pasada, cuando la Policía Nacional llevó a cabo una operación contra el grupo neonazi Núcleo Nacional, que se saldó con la detención de 14 de sus integrantes y uno de esos arrestos