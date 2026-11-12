Los mensajes de WhatsApp de amigos y familiares que resultan ser una estafa

Una mujer sostiene un móvil, en una foto de archivo. GRINVALDS | EUROPAPRESS

Entra un mensaje. Es un familiar que pide dinero. Dice que le ha ocurrido algo importante, que ha perdido un vuelo, que tiene que hacer una transferencia de urgencia o que se le ha estropeado el móvil. Promete que lo devolverá enseguida. Pero no, no lo hará, porque resulta que la persona que ha escrito ese mensaje no es quien parece. Esta es la nueva estafa que afecta a cientos de personas de toda España.

«Hemos identificado una oleada de consultas de usuarios cuyos contactos están recibiendo mensajes enviados desde sus cuentas de WhatsApp que ellos no han escrito», señalan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). «Los mensajes solicitan dinero para resolver una supuesta urgencia y facilitan una cuenta bancaria para realizar el pago». Y lo que hace tan difícil detectar esta estafa hasta que ya es demasiado tarde: «En los casos comunicados, las personas afectadas siguen teniendo acceso a WhatsApp y no ven esos mensajes en su historial».

Por eso, si se reciben mensajes de un conocido pidiendo dinero por una urgencia, es importante llamarle y hablar de ello por teléfono. En caso de ser efectivamente una estafa, esa persona no sabe que desde su cuenta se están enviando los mensajes, así que es necesario decírselo.

Captura de pantalla de un intento de estafa. Policía Nacional

Si una persona sospecha o descubre que pueden estar utilizando su cuenta, se recomienda avisar a contactos por otro canal: llamarles o enviarles un SMS para explicarles que no ha enviado esas peticiones y que no deben pagar. Es importante conservar las pruebas, señalan desde el Incibe. Los que hayan recibido los mensajes deben guardar las conversaciones y realizar capturas de pantalla, recopilar fechas, números de teléfono y datos de los pagos, si los hubiera. Es el primer paso de los siguientes para blindarse.

El segundo es actualizar el sistema operativo del teléfono, conocido como iOS en el caso de los dispositivos móviles de Apple, que son los que están presentando esta vulnerabilidad. Los usuarios de iPhone deberán entrar en la app «Ajustes» y, desde allí, ir a la pestaña de «General». Una vez dentro, deben entrar en «Información» y allí podrán comprobar que su sistema operativo es posterior a iOS 18 —también hay algún caso reportado en versiones anteriores al iOS 26.7, pero menos—. Si no es así, actualizarlo es una manera de protegerse. Es recomendable hacer una copia de seguridad antes.

También es necesario actualizar la propia aplicación de WhatsApp. Para ello, hay que acceder a la Apple Store, tocar sobre la foto de la cuenta y buscar «actualizaciones disponibles». Si aparece WhatsApp, bastaría con pulsar en «actualizar».

Para blindarse del todo, es importante activar la llamada verificación en dos pasos. Se hace desde la pestaña de «Configuración» dentro de WhatsApp. Después, hay que ir a «Cuenta» y de ahí a «Verificación en dos pasos». Una vez activada, será posible establecer un PIN y añadir un correo electrónico de recuperación.

El último paso es eliminar WhatsApp y volver a instalarlo para recuperar el control de la cuenta. No basta con quitar su icono de la pantalla de inicio. Tiene que estar borrada del todo. Después hay que descargarla de nuevo y, si todo ha salido bien, la aplicación solicitará registrar el número de teléfono introduciendo el código de verificación de seis dígitos enviado por SMS. «En las consultas atendidas por Incibe sobre este incidente, esta secuencia ha permitido resolver el uso no autorizado de la cuenta», señalan desde el Incibe.