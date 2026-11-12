La desigualdad en la asistencia a las aulas: «Tardo tres horas en llegar a la facultad»
REDACCIÓN / LA VOZ
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El precio de la vivienda y el transporte inciden en el absentismo universitario. «Vou e volvo e non pensaba que ía ser tan duro facelo», dice una alumna12 nov 2026 . Actualizado a las 22:31 h.
En mayo, después de tres años viviendo en la misma habitación, Itziar Misa tuvo que abandonar el piso que compartía con dos compañeras desde que empezó la carrera en el 2022. «O caseiro non nos