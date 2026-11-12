La desigualdad en la asistencia a las aulas: «Tardo tres horas en llegar a la facultad»

Itziar Misa, Damián Suárez y Alejandro Castillo junto a la parada de bus que hay al pie de la Facultad de Comunicación de Santiago, donde estudian. Es la última parada del viaje que realizan en transporte público desde las localidades donde residen. Sandra Alonso

En mayo, después de tres años viviendo en la misma habitación, Itziar Misa tuvo que abandonar el piso que compartía con dos compañeras desde que empezó la carrera en el 2022. «O caseiro non nos