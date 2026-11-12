La desigualdad en la asistencia a las aulas: «Tardo tres horas en llegar a la facultad»

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Itziar Misa, Damián Suárez y Alejandro Castillo junto a la parada de bus que hay al pie de la Facultad de Comunicación de Santiago, donde estudian. Es la última parada del viaje que realizan en transporte público desde las localidades donde residen.
Itziar Misa, Damián Suárez y Alejandro Castillo junto a la parada de bus que hay al pie de la Facultad de Comunicación de Santiago, donde estudian. Es la última parada del viaje que realizan en transporte público desde las localidades donde residen. Sandra Alonso

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12 nov 2026 . Actualizado a las 22:31 h.

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