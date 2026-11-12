El BNG muestra «orgullo» por la huelga general y reivindica la movilización en las urnas

Xavier Pérez, Ana Pontón y Carme da Silva, ayer en Vigo. Salvador Sas | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, manifestó ayer en un acto electoral de precampaña en Santiago de Compostela su « tremendo orgullo» por el seguimiento de la huelga general. «Deixa claro que este é un país inconformista e rebelde», afirmó la dirigente del Bloque, que reivindicó la posición de Galicia «á cabeza do Estado» durante estas movilizaciones que tenían como objetivo «defender o sentido común» y la consecución de salarios «dignos» y viviendas asequibles. Sobre las críticas del PP a la convocatoria de la huelga, Pontón reprochó a los populares «intentar criminalizar a quen defende unha vida digna» y mantuvo que en esta manifestación «fixeron o que mellor se lle dá, que é insultar».

Para la portavoz del Bloque, esta huelga solo es el inicio de la movilización «masiva» que deberá reproducirse el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales. «As cousas están cambiando», indicó Pontón, que augura que esta huelga «vaise deixar sentir nas urnas cun gran apoio ao BNG». Para ello, llama a la población a no ir a votar «ni con medo ni polo mal menor» como alternativa a la «sordina bipartidista» de PP y PSOE.

Por otro lado, Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, puso el foco en las cargas policiales registradas durante la jornada de paro, las cuales calificó de «absolutamente inxustificables». Con todo, reconoció que «non ten moito sentido» pedir la dimisión del ministro de Interio, Fernando Grande-Marlaska «a menos de 20 días das eleccións».

Piden participar en «La revuelta»

En paralelo, el BNG solicitó a la dirección de RTVE un debate electoral entre las candidaturas gallegas como el emitido en Cataluña y participar en «La revuelta». A juicio del Bloque, esta «é unha oportunidade que non pode quedar limitada a determinadas formación políticas».