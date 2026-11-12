Besteiro sostiene que «é máis importante que nunca concentrar o voto no PSOE»
GALICIA
El secretario general del PsdeG sostiene que el apoyo a los socialistas es la mejor forma de frenar «a motoserra de Feijoo e Abascal»13 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, arrancó ayer en Vigo una campaña electoral en la que el objetivo debe ser «concentrar o voto progresista no PSOE» para frenar «a motoserra de Feijoo e Abascal». «Non estamos ante unha campaña calquera. Porque non abonda con que medre a economía. O progreso ten que chegar á vida da xente», defendió el líder de los socialistas gallegos, que se remitió a la huelga del pasado miércoles en la que «miles de persoas saíron ás rúas de Galicia» para reclamar «salarios que lles permitan vivir, unha vivenda que poidan pagar e uns servizos públicos que funcionen».
En su intervención, Besteiro puso el foco en la responsabilidad del voto para no retroceder. «Os dereitos conquistados non son irreversibles. Hai que defendelos e hai que seguir ampliándoos», recordó, antes de presentar a los socialistas como «a garantía para seguir avanzando, como xa demostramos estes anos».
Sobre la necesidad de movilizarse, incidió en que «cada voto e cada escano conta» y apeló al voto socialista como única fórmula para «arrebatarlle un escano ao PP». Sobre Pedro Sánchez, el secretario general del PSdeG sostuvo que Galicia avanzó durante estos ocho años gracias a su trabajo «no emprego, na industria, nas comunicacións, no autogoberno e nos recursos para o benestar».
Tras su presencia en Vigo, el secretario general del PSdeG se desplazó a Ourense, donde subrayó el mismo mensaje y volvió a instar a los militantes a salir a la calle «coa cabeza alta, con orgullo polo conseguido e, sobre todo, con ilusión por todo o que aínda podemos conquistar». Allí, Besteiro pidió que «ninguén se deixe enganar por promesas nin por falsas expectativas» porque «unha cousa é a ilusión e outra son os votos que realmente se converten en escanos».