El bajo precio del agua anima al despilfarro y dificulta la mejora de las infraestructuras

Uno de los relatorios del Seminario sobre recursos hídricos en Galicia organizado por la Cátedra UDC Emalcsa ANGEL MANSO

«Si el agua tiene un valor infinito, habrá que darle un precio adecuado». La reflexión la dejó este jueves Óscar Rodríguez, ceo de Espina&Delfín, uno de los participantes en el Seminario sobre recursos hídricos en Galicia en el contexto del cambio climático, organizado por la Cátedra UDC Emalcsa en la Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos.

Distintos expertos abordaron la cuestión candente del agua, en un momento en el que la mayor parte de Galicia está bajo una sequía prolongada, por las escasas lluvias de los últimos trimestres. Y varios de ellos coincidieron al señalar que la tarifa del agua, en la comunidad gallega en concreto y en España en general, es bastante más baja que en la mayoría de Europa, con un precio medio que no alcanza de media los dos euros por metro cúbico.

Con esos precios, señalaron, las Administraciones difícilmente cubren costes, pero además, no se desincentiva el despilfarro por parte de los consumidores menos responsables. Tampoco se anima, explicaron, a que las industrias inviertan en sistemas más eficientes o de reutilización de sus aguas, dado que resulta una materia prima barata, frente a la necesidad de gastar grandes cantidades de dinero en nuevas instalaciones o mejoras de equipos.

La falta de recursos económicos tanto para mejorar infraestructuras como para gestionarlas o abordar cuestiones como el mantenimiento o el seguimiento —los distintos expertos destacaron lo imperativo de contar con datos abundantes y precisos sobre captación, suministro o consumo, para definir las mejores estrategias— fueron destacados tanto por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, como por el representante de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el alcalde de Ames, Blas García. Aunque también Manuel Menéndez, asesor técnico de Daquas y exdirector general de aguas del Ministerio de Transición Ecológica, consideró que el régimen económico financiero fijado por la Ley de Aguas de 1985 está «completamente obsoleto» e insuficiente.

Desde Europa llegaron en las últimas décadas fondos para construcción y mantenimiento de infraestructuras y, según avanzó Roi Fernández, próximamente podrían ponerse en marcha nuevas aportaciones, tras pasar los asuntos relacionados con el agua de las mesas de medio ambiente a las de economía, por considerarse un condicionante del desarrollo. Por ello, Augas preparar ya una cartera de proyectos que tener listos por si llega la financiación oportuna. Con todo, Óscar Rodríguez insistió en que resulta complicado continuar solicitando fondos europeos «cuando un suizo paga el agua a 7 euros el metro cúbico, y aquí lo pagamos a 1,5».

Los relatorios y la mesa redonda posterior abordaron muchas más cuestiones, como la influencia de los cambios en la distribución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas, la mediterraneización de parte de Galicia, la influencia de la ordenación del territorio y los usos agroforestales o las distintas fuentes de recurso con las que cuenta la comunidad.

Además de las personas ya citadas, intervinieron en la jornada el catedrático de Enxeñaría do Terreo de la UDC Jordi Delgado Martín, el experto en Paleoclimatoloxía de la UDC Armand Hernández, la profesora e investigadora de la USC, Inés Santé, el técnico de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Agustín Sevilla Briceño.