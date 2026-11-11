Seguimiento desigual de la huelga general entre el profesorado gallego

Miles de personas secundaron la manifestación convocada por entidades sociales y sindicato de la vivienda Eduardo Pérez

La huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre, por los principales sindicatos en defensa del derecho a la vivienda ha tenido un seguimiento desigual entre el profesorado gallego. Mientras la Consellería de Educación sitúa la participación en el 15,3 % en los centros públicos, los sindicatos elevan la cifra al 33,22 %, según CC.OO., y al 60 % en Secundaria y al 50 % en Primaria, según la CIG.

Frente a los datos aportados por la Xunta, CC.OO. ha destacado un 33,2 % de seguimiento en la enseñanza pública, mientras que en la privada (CPR) baja al 15,9 %. Por otro lado, ha detallado que la incidencia máxima se registra en los Institutos de Educación Secundaria (IES), con un 39,9 %, seguidos de las Escuelas de Educación Infantil (EEI), con un 33,9 %, y los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), con un 33,7 %.

Por demarcaciones provinciales, los datos de CC.OO. ubican el mayor impacto en Pontevedra, con un 40,11 %, seguida por A Coruña (31,84 %), Lugo (20 %) y Ourense (17,55 %).

Resto de España

La participación en Galicia se enmarca en una jornada de huelga con cifras muy dispares en el conjunto de España. El seguimiento entre los docentes oscila entre el 3,9 % registrado en Andalucía y el 50 % que el sindicato Ustec·Stes estima en Cataluña. En los centros asociados a Escuelas Católicas, por su parte, la incidencia se sitúa en torno al 1 %, según los datos recogidos por la entidad.

En Andalucía, los colegios e institutos públicos dependientes de la Junta han abierto sus puertas con normalidad. Según los datos registrados por las direcciones de los centros en la plataforma Séneca hasta las 12.30 horas, se han contabilizado 4.214 ausencias de una plantilla de 108.827 docentes, lo que representa un seguimiento del 3,9 %.

En Cataluña, Ustec·Stes eleva el seguimiento al 50 % en el conjunto de la comunidad y al 70 % en el área de Barcelona. Su coordinador de acción sindical, Andreu Mumbrú, ha calificado la participación de «muy significativa».

En Cantabria, el Gobierno autonómico ha actualizado al 21,7 % el seguimiento del paro en el sector educativo, con datos hasta las 14.00 horas. Por la mañana, había situado la participación del personal de la enseñanza no universitaria en el 7,2 %. Las cifras contrastan con las de los sindicatos STEC y CC.OO., que calculan que el seguimiento en la educación pública regional ronda el 33 %. En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Educación ha situado el seguimiento del profesorado en el 15,46 %, con datos recogidos hasta las 13.00 horas.

En Extremadura, el paro ha coincidido con el cierre de los centros educativos debido al temporal. Pese a ello, la Junta ha recibido notificaciones de 53 docentes y tres trabajadores no docentes que se han sumado a la huelga. En el caso de la Inspección educativa, se han comunicado dos adhesiones en Cáceres y ninguna en Badajoz.

En los centros asociados a Escuelas Católicas, el seguimiento estimado entre el personal se sitúa en torno al 1 %, según los datos recogidos por la entidad hasta el momento. La organización ha asegurado que el paro está teniendo una «repercusión muy limitada» en sus colegios y que la jornada transcurre con normalidad en la inmensa mayoría de ellos, que mantienen su actividad habitual y la atención al alumnado.