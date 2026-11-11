Rueda afianza los lazos con la diáspora en su tercer viaje a Sudamérica en esta legislatura

XUNTA CEDIDA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presidió esta miércoles en Río de Janeiro el XIV Pleno del Consello de Comunidades Galegas -que se clausurará mañana- y del que saldrá elegida su nueva comisión delegada. Allí, en la ciudad brasileña, agradeció la labor de las entidades que la conforman a la hora de recoger y atender las necesidades de la comunidad gallega en el exterior, así como difundir la cultura y lengua propias de Galicia.

La futura comisión delegada estará compuesta por 13 entidades de España, Europa y América, con la misión de trabajar por los intereses de los gallegos en la diáspora durante los próximos tres años. Este es el segundo viaje que hace Rueda a Brasil en lo que va de legislatura, y el tercero a Sudamérica, después de haber visitado también Argentina e Uruguay.

En su intervención, el máximo mandatario gallego destacó el fuerte vínculo que suponen la lengua y la cultura gallega, y puso el foco en el compromiso inquebrantable con la diáspora. «Seguiremos apoiando aos galegos alá onde máis o necesitan, como por exemplo en Cuba, e fomentaremos tamén o retorno de todos aqueles que decidan regresar para seguir aportando en Galicia», destacó el jefe del Ejecutivo autonómico.

Además, en el acto fueron homenajeados cuatro gallegos por su contribución a estrechar lazos entre Galicia y Brasil. Los reconocidos son la presidenta de la Sociedad Hispano Brasileña de Socorros Mútuos e Instruçao, María Dolores Daparte; el presidente de la Sociedad de Socorros Mútuos y Beneficiente Rosalía de Castro, Casto Vieites; la expresidenta de la asociación Recreo de Anciáns da Vellez Desamparada, Regina Jallas, y la voluntaria y colaboradora de la Asociación Cultural Hispano-gallega Caballeros de Santiago, de Salvador de Bahía, Lourdes Valencia.

Con la asistencia a este pleno, Rueda finaliza su viaje a Brasil, donde residen más de 53.000 gallegos, lo que sitúa a este país como el segundo con la mayor comunidad gallega en el exterior, solo por debajo de Argentina. En la expedición de la Xunta han participado también José González, conselleiro de Emprego, y Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración.