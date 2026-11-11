Los profesores, frente al absentismo universitario: «Un docente no es un "influencer"»

De izquierda a derecha, arriba: África González y Ana Belén Fernández, de la Universidade de Vigo. Abajo, en el mismo sentido, Susana Ladra, de la UDC; José Luis Mascareñas de la USC; y Carmen Fernández, de la USC.

Los profesores de las universidades gallegas conviven con aulas medio vacías mientras imparten sus asignaturas. El absentismo es innegable para todos, pero no coinciden en el análisis. Docentes de las tres universidades explican su realidad