Los profesores, frente al absentismo universitario: «Un docente no es un "influencer"»
SANTIAGO / LA VOZ
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Aunque tienen opiniones diferentes y hacen autocrítica, defienden que la universidad es vocacional y debe haber compromiso por parte del alumnado11 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los profesores de las universidades gallegas conviven con aulas medio vacías mientras imparten sus asignaturas. El absentismo es innegable para todos, pero no coinciden en el análisis. Docentes de las tres universidades explican su realidad