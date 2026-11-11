La huelga general deja el Parlamento gallego a medio gas, sin diputados de BNG y PSOE

Imagen de la cámara gallega el 11N

El Partido Popular ha hecho valer este miércoles su mayoría en la Cámara gallega para que se pudiesen celebrar las dos comisiones parlamentarias que estaban fijadas en el orden del día del Parlamento de Galicia, sede del poder legislativo. Las fuerzas de la oposición, el BNG y el PSdeG, se han ausentado de las dos reuniones previstas, al secundar la jornada de huelga general, tal y como habían anunciado en la víspera.

En la primera de ellas, sobre obras públicas, territorio y vivienda, su presidenta, Carmen Pomar (PP), ha informado a las diez de la mañana de que se cumplía el mínimo de representatividad necesario y ha explicado que si bien habían sido aplazadas dos preguntas orales a petición del grupo socialista: sí se han formulado las dos del el PP: una de ellas sobre vivienda y la otra relacionada con los parques caninos urbanos y la creación del primer centro de protección animal de Galicia. Tampoco se han debatido las proposiciones no de ley al no estar el grupo proponente, el BNG.

En la segunda de las comisiones, sobre Industria, turismo, comercio y energía, la también popular Cristina Sanz Arias también ha dado el visto bueno al mínimo de presencia exigido y se han formalizado solo las iniciativas del PPdeG. Una pregunta oral sobre energía eólica y proposición de ley para modernizar las plazas de abastos, que ha sido aprobada por unanimidad al contar con el voto a favor de los nueve diputados del PP presentes.

La jornada en el Parlamento gallego ha transcurrido con total normalidad; con presencia del personal de seguridad, de los ujieres, con la cafetería abierta y con la mayoría del personal funcionario de los distintos departamentos en sus puestos; algo que contrastaba con la inactividad absoluta en las dependencias de los grupos de la oposición. «Nosotros hemos venido a trabajar con normalidad, a diferencia de otros trabajadores que no han podido acudir a sus puestos», aseguraba esta mañana el portavoz del grupo mayoritario de la Cámara, Alberto Pazos.

BNG y PSdeG, en Vigo

Los portavoces de los otros dos grupos, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, no acudieron a O Hórreo. La líder nacionalista sí acudió a la manifestación de la CIG en Vigo, donde pidió trasladar a las urnas la lucha del 11N «cun voto masivo ao BNG».

«Nin un paso atrás ante quen impón precariedade e recortes, como fai en Galiza o goberno do PP e no Estado un PSOE que non estivo á altura», dijo la líder nacionalista, que compartió pancarta con Paulo Carril, secretario xeral de la CIG.

Por su parte, el portavoz del PSdeG, también participó en Vigo en la manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT. Besteiro acusó al PP y a Vox de votar siempre contra los avances de la clase trabajadora y de insultar a quienes representan a la mayoría social desfavorecida. «Dicir que o PP é o partido currantes é como dicir que o raposo está para defender ás galiñas», sostuvo el líder socialista.