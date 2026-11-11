Cancelados 14 de los 82 vuelos de pasajeros programados en los aeropuertos de Galicia

Pasajeros en la terminal de salidas del aeropuerto de Santiago, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

La jornada de huelga general está teniendo una incidencia baja en los aeropuertos gallegos. De los 82 vuelos de pasajeros programados por las compañías aéreas para hoy, solo se han visto afectados hasta las 13.30 horas el 17 % de ellos.

La terminal compostelana es donde se registra el mayor número de cancelaciones, tres de salida y otras tantas de llegada, en todos los casos en rutas a cargo del grupo Iberia. El vuelo inicial de salida, el de las 6.45 horas de Vueling con destino a Barcelona fue el primero en ser cancelado, así como su retorno a las 10.55 horas procedente igualmente de la Ciudad Condal. También afectó la jornada de paro a la segunda salida del día desde Lavacolla, la prevista para las 9.20 horas hacia Bilbao con Air Nostrum, tras no haber llegado tampoco de la ciudad vasca el avión previsto a las 8.50. El último de los vuelos de salida cancelados estaba programado por Iberia a las 13.30 horas desde Madrid, no habiendo aterrizado tampoco en Santiago el avión procedente de Barajas. En definitiva, son seis los vuelos afectados en la capital gallega, de los 31 previstos para hoy.

Tanto en Alvedro como en Peinador estaban notificados 22 vuelos, con cuatro cancelaciones en cada caso. En A Coruña partieron los tres primeros aviones de la mañana a Madrid y Barcelona, y fue el cuarto previsto para las 9.20 horas el que no operó hacia Madrid a cargo de Iberia, compañía que ya ha suspendido el último de la jornada a Barajas, inicialmente organizado para las 21.40 horas, avión que ya no llegará a Alvedro con anterioridad, como tampoco lo hizo el de las 8.40 horas en la misma ruta.

En el caso de Peinador, se canceló el primer vuelo del día, el Iberia a Madrid de las 6.30 horas, y de la misma compañía y ruta de las 13.30. No salió ya hacia Barajas el de las 8.30 horas de la aerolínea española, no el de las 12.50.

En lo que va transcurrido de día no han sido notables los retrasos en las operaciones programadas en Galicia, aunque han llegado en el primer vuelo a Madrid de Air Europa en A Coruña a 26 minutos, o a 13 en la partida de un Vueling a Barcelona en Vigo. Pero, en todo caso, sobresale un alto número de vuelos que han aterrizado hoy en Galicia con notable antelación, como otro Vueling de Tenerife en Santiago con 39 minutos de anticipación, un avión de Binter en Vigo llegado de Gran Canaria 18 minutos antes, y con 17 de adelanto de la misma aerolínea y procedencia en Alvedro.