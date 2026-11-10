La reunión de las víctimas de Angrois con el ministro Carlos Cuerpo termina sin acuerdos en firme

Jesús Domingues, tras el encuentro con el ministro Europa Press

El ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, encargado desde la dimisión de Óscar Puente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, acudió este martes al encuentro con la plataforma de víctimas del Alvia con una figura recién creada en el Consejo de Ministros esa misma mañana: el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo. Se tratará de un cargo permanente con rango de subsecretario, «un rango que le dará el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos», explicó el ministerio en un comunicado. Este subsecretario dirigirá una oficina con rango de dirección general «garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades».

Las víctimas del accidente de Angrois, con 80 muertos, habían solicitado en agosto del 2024 una reunión con el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, pero nunca los recibió. Ahora, Carlos Cuerpo se comprometió a reunirse con todas las asociaciones de afectados por accidentes ferroviarios, con la intención de estudiar sus demandas de cara a la mejora de la seguridad ferroviaria. Los afectados de Angrois, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exculpara al responsable de seguridad del ADIF y condenara en exclusiva al maquinista, tienen como principal reclamación una que les ha acompañado en los últimos diez años: revisar el informe técnico oficial que en su día elaboró una Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) cuando no era en absoluto un órgano independiente y, en línea con el Gobierno de entonces -Ana Pastor (PP) estaba al frente del Ministerio de Fomento-, centró toda la responsabilidad en el conductor del Alvia y no en la ausencia de medidas de seguridad en la curva de Angrois. Hasta ahora, la tesis gubernamental es que la actual Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes no puede recibir instrucciones del legislativo. También solicitaron la eliminación del ASFA a 200 por hora como sistema de respaldo cuando fallan los sistemas nominales, el ERTMS y el LZB.

Al término de la reunión, el presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, aseguró que Cuerpo les explicó que tiene que estudiar las medidas propuestas por la plataforma, entre las que también se encuentra la aceleración de la implantación y puesta en servicio del sistema de seguridad ERTMS en la red ferroviaria. Pero Domínguez definió el encuentro como «más de lo mismo» y resaltó la carencia de «compromisos en firme» del Gobierno. Aunque el presidente de la plataforma tildó el encuentro con el ministro como «correcto», criticó que el Estado siga «el guion» que trazó el PP tras el accidente de Angrois en el 2013, en el que se acusó al maquinista de un error humano. A su juicio, esta actitud provoca que «se sigan repitiendo los mismos errores» y que España ostente el «récord mundial de accidentes de alta velocidad», informa Europa Press.

Al no existir «compromisos en firme» por parte de Carlos Cuerpo, Jesús Domínguez anunció que el próximo martes han sido emplazados para otra reunión tras el estudio de las medidas presentadas durante el encuentro. No obstante, advirtió de que, si el ministerio no asume la reapertura de una investigación independiente sobre Angrois, no acudirán a más convocatorias por estar «cansados de milongas e historietas».