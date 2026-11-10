Rueda agradece no Brasil o traballo dos centros galegos espallados por todo o mundo
GALICIA
Participou este martes na reunión da comisión delegada do Consello de Comunidades Galegas, e o mércores presidirá o seu plenario10 nov 2026 . Actualizado a las 22:00 h.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu este martes, no marco da súa visita expresa de dous días ao Brasil, á reunión de peche de mandato da comisión delegada do XIII Consello de Comunidades Galegas, que se celebra en Río de Xaneiro. Este mércores reunirase o seu plenario, que preside el. O mandatario galego quixo agradecer o traballo que levan a cabo os centros galegos espallados por todo o mundo e que forman parte do consello. «O reto é seguir manténdose, e iso significa un cambio xeracional, especialmente nos órganos directivos», dixo, para puntualizar que adaptarse aos novos tempos non implica perder a esencia que os mantivo vivos durante tantos anos de existencia.
O país anfitrión para esta cita, o Brasil, é o segundo con maior presenza galega, con máis de 55.000 galegos residindo alí. A cita celebrouse na Associação Recreio dos Anciãos para Asilo da Velhice Desamparada, unha institución que representa un exemplo de solidariedade e na que a colectividade galega ten moito que ver tanto na súa creación coma no seu funcionamento.
O titular da Xunta é o responsable da presidencia do pleno do consello, que se reúne cada tres anos, e tamén preside a comisión delegada, o seu órgano permanente. Para Rueda, esta é a segunda visita ao Brasil, logo da súa viaxe en novembro do ano 2024 para afianzar as relacións comerciais co país.
Camiño de Santiago
Un dos eixes da visita ao Brasil é a presentación oficial do Xacobeo 2027, coa que a Xunta quere afianzar o alcance internacional do Camiño de Santiago nun dos mercados máis dinámicos na emisión de peregrinos e visitantes de América do Sur. Iso foi o que estivo onte na axenda de Alfonso Rueda, que animou en Río de Xaneiro a todos os brasileiros a visitar Galicia e vivir a experiencia de peregrinar cara a Santiago a través das diferentes rutas do Camiño. «Queremos invitar aos brasileiros a que nos visiten o próximo ano e nos anos seguintes», afirmou o presidente.
Máis de 564.000 peregrinos recolleron a súa compostela no que vai de ano, superando xa o fito histórico do ano pasado. De todos eles, máis de 8.300 procedían do Brasil, que ocupa o undécimo lugar como país de orixe dos turistas que realizan o Camiño de Santiago.
Dende o Goberno galego destacan «a importancia e a oportunidade» que supón o futuro ano santo para «reforzar o prestixio de Galicia no mundo e posibilitar a apertura de novas vías de negocio» nun mercado tan amplo e dinámico coma o do Brasil.